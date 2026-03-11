Kolač Šano dušo je eksplozija ukusa, nenadmašno kremast spoj lešnika i čokolade (video)

Kombinacija lešnika i čokolade uvek je rado viđena. Kolač Šano dušo nezaboravan je kremast spoj lešnika i čokolade.

Kombinacija lešnika i čokolade nekako uvek je rado viđena, a u ovom miksu je to krupnije blendiran ili seckan lešnik. Kolač Šano dušo nenadmašno je kremast i ukusan.

Količina čokolade može da se dozira po vašem ukusu, ako vam se učini da je puno, onda odozgo umesto ove meke glazure možete da stavite slatku pavlaku, šlag krem ili nešto slično, prenosi Domaći recepti.

Kolač Šano dušo – sastojci:

Kora:

9 belanaca

prstohvat soli

200 gr šećera

1 žumance

1 puna kašika brašna

1 puna kašika kakaa

150 gr blendiranog lešnika

Fil:

8 žumanaca

13 kašika šećera

500 ml mleka

30 gr kakaa

60 gr gustina / skroba

250 gr maslaca

100 gr čokolade

100 gr blendiranog ili seckanog lešnika

Dekoracija po želji – najbolje meka glazura od čokolade:

100 gr čokolade

3 kašike ulja

3 kašike mleka

Priprema

Belancima dodati prstohvat soli pa mutiti dok ne zapene. Dodavati postepeno šećer i umutiti čvrst šne. Dodati žumance i opet sve umutiti. Krupnije blendiran ili seckan lešnik dodati belancima, odmah dodati i brašno i kakao i sve sjediniti.

Istresti masu u obložen veliki pleh od rerne i staviti da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni. Peći 20 minuta i ostaviti koricu da se prohladi, zatim skinuti papir i preseći na dva dela.

Ulupati žumanca sa 8 kašika šećer i staviti na paru da se kuvaju. Kuvati 10 minuta pa skloniti sa vatre i hladiti uz povremeno mešanje. 300 ml mleka staviti na vatru da provri. Pomešati gustin, kakao, 5 kašika šećera i 200 ml mleka, pa ih zakuvati kada mleko na vatri provri.

Skloniti sa vatre, prebaciti u drugu posudu, pa prekriti folijom i ostaviti da se ohladi. Ulupati maslac sobne temperature pa mu dodati puding sa kakaom koji ste prethodno izmutili mikserom da omekša. Sve zajedno izmutiti, pa dodati ohlađena žumanca i opet umutiti.

Otopiti čokoladu, malo je prohladiti, pa dodati dobijenom kremu, a zatim dodati i lešnik i sve sjediniti. Filovati kora, fil, kora fil.

Dekoracija može po izboru. Ovde je napravljena glazura, otopljena je čokolada sa mlekom i uljem, kako bi bila nešto mekša pri sečenju.

