Kolač ‘sve po dva’: Ukus koji vraća u detinjstvo, najbrži kolač na svetu koji uspeva čak i početnicima

Zaboravite vagu i komplikacije. Kolač ‘sve po dva’ je najjednostavniji recept koji vraća miris detinjstva u vaš dom. Spremite ga za 15 minuta!

Kolač sve po dva je onaj spas u zadnji čas koji ne zahteva vagu, komplikovane procedure niti kulinarsko predznanje, a rezultat je uvek savršen, sočan desert.

Tajna ovog starinskog slatkiša leži u genijalnoj jednostavnosti: svi glavni sastojci se mere istom šoljom, što pripremu čini neverovatno brzom i lakom.

Magična formula koja štedi vaše vreme

Lepota ovog recepta je u tome što ga verovatno već znate napamet, čak i ako ga nikada niste pravili. Nema prljanja gomile sudova niti traženja baterija za kuhinjsku vagu. Kolač sve po dva se bazira na jednostavnom ritualu merenja, gde je šolja od 2 decilitra (ona za čaj ili belu kafu) vaša jedina mera. Pored toga što je praktičan, ovaj kolač je neverovatno prilagodljiv – možete ga obogatiti onim što trenutno imate u kuhinji.

Za osnovnu verziju ovog klasika biće vam potrebno:

2 jajeta (krupnija)

2 šolje šećera

2 šolje brašna

2 šolje mlevenih oraha (ili maka, a može i kokos)

2 šolje mleka

1 šolja ulja (iako se zove „sve po dva“, ulje se često prepolovi radi lakše teksture, ali originalni recept trpi i dve)

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Kako pripremiti kolač sve po dva bez greške?

Priprema je toliko jednostavna da je mogu savladati i deca. Prvo penasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla. Zatim, lagano dodajte tečne sastojke – mleko i ulje. Na kraju, umešajte suve sastojke: brašno pomešano sa praškom za pecivo i mlevene orahe. Sve sjedinite varjačom ili mikserom na najmanjoj brzini. Smesu izlijte u podmazan i brašnom posut pleh.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 30 minuta. Proverite čačkalicom – ako izađe suva, kolač sve po dva je gotov. Dok se kolač hladi, možete istopiti 100 grama čokolade sa malo ulja i preliti preko kolača za dodatni užitak.

Trik za sočnost koji niko ne otkriva

Ako želite da vaš kolač sve po dva bude neodoljivo sočan i da se topi u ustima, isprobajte ovaj mali trik. Dok je kolač još vruć, premažite ga tankim slojem domaćeg pekmeza od kajsija pre nego što stavite čokoladnu glazuru. Kiselkasti ukus pekmeza savršeno će se izbalansirati sa slatkoćom biskvita i orašastim notama, dajući mu onaj pravi „bakin“ šmek.

Kad se kuća ispuni mirisom kolača, nastaje trenutak koji greje srce. „Sve po dva“ nije samo jednostavan recept, već znak zajedništva i zadovoljstva koje vredi više od bilo kog luksuza. Obradujte svoje najbliže već večeras i otkrijte čaroliju ovog kolača.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com