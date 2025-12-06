Kraljevska torta – ima čak 16 jaja, prepuna je oraha i čokolade a njen ukus ostaje u sećanju kao najlepša uspomena.

To je ona poslastica koja se ne sprema svaki dan. Čuva se za posebne trenutke, kada se oko stola okupe dragi ljudi i kada svaki zalogaj treba da bude kao praznik. Kraljevska torta se ne zove tako bez razloga – jednom kad je probate, čekate sledeću svečanost samo da biste joj se opet vratili.

Sastojci:

Peku se 4 kore, a za jednu ide:

4 belanaca

4 kašike šećera

1 kašike brašna

6 kašike oraha

FIl 1

16 žumanaca

12 kašika šećera

250gr tamne čokolade

250gr maslaca



Fil 2

500ml mleka

80gr gustina

2 kašike šećera

1 vanil šećer

Grilijaš:

200 gr šećera

200 gr pečenih i očišćenih oraha

Ganaš:

200gr čokolade

100 ml slatke pavlake

Priprema: Koru pravite tako što ćete umutiti penasto belanca i šećer, a onda špatulom umešajte brašno i mlevene orahe. Pecite koricu na 180 stepeni oko 20 minuta i tako ukupno četiri puta.

Za to vreme pravite fil tako što ćete umutiti žumanca i šećer pa tako penasto umućeno skuvajte na pari i dodajte čokoladu. Kada se to lepo sjedini ostavite da se ohladi, a kada se ohladi umešajte u fil maslac.

Drugi fil pravite tako što ćete mleko skuvati sa šećerom i vanil šećerom na ringli, a odvojeno izmešajte gustin pa ga skuvajte kao puding u proključalom mleku. Kada se prohlade, oba fila sjedinite u jedan.

Grilijaš pravite tako što ćete rastopiti šećer, pa u rastopljen šećer dodati orahe ili lešnike. Tortu filujte i posle prelijte sa rastopljenom čokoladom.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Deda Miletova Kuhinja)

