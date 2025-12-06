Kraljevska torta – ima čak 16 jaja, prepuna je oraha i čokolade a njen ukus ostaje u sećanju kao najlepša uspomena.
To je ona poslastica koja se ne sprema svaki dan. Čuva se za posebne trenutke, kada se oko stola okupe dragi ljudi i kada svaki zalogaj treba da bude kao praznik. Kraljevska torta se ne zove tako bez razloga – jednom kad je probate, čekate sledeću svečanost samo da biste joj se opet vratili.
Sastojci:
Peku se 4 kore, a za jednu ide:
- 4 belanaca
- 4 kašike šećera
- 1 kašike brašna
- 6 kašike oraha
FIl 1
- 16 žumanaca
- 12 kašika šećera
- 250gr tamne čokolade
- 250gr maslaca
Fil 2
- 500ml mleka
- 80gr gustina
- 2 kašike šećera
- 1 vanil šećer
Grilijaš:
- 200 gr šećera
- 200 gr pečenih i očišćenih oraha
Ganaš:
- 200gr čokolade
- 100 ml slatke pavlake
Priprema: Koru pravite tako što ćete umutiti penasto belanca i šećer, a onda špatulom umešajte brašno i mlevene orahe. Pecite koricu na 180 stepeni oko 20 minuta i tako ukupno četiri puta.
Za to vreme pravite fil tako što ćete umutiti žumanca i šećer pa tako penasto umućeno skuvajte na pari i dodajte čokoladu. Kada se to lepo sjedini ostavite da se ohladi, a kada se ohladi umešajte u fil maslac.
Drugi fil pravite tako što ćete mleko skuvati sa šećerom i vanil šećerom na ringli, a odvojeno izmešajte gustin pa ga skuvajte kao puding u proključalom mleku. Kada se prohlade, oba fila sjedinite u jedan.
Grilijaš pravite tako što ćete rastopiti šećer, pa u rastopljen šećer dodati orahe ili lešnike. Tortu filujte i posle prelijte sa rastopljenom čokoladom.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(YouTube/Deda Miletova Kuhinja)
