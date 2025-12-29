Kraljevska torta – ova ima čak 16 jaja, prepuna je oraha i čokolade a njen ukus ostaje u sećanju kao najlepša uspomena

Kraljevska torta – poslastica koja uvek osvaja svojim bogatstvom ukusa.

To je ona poslastica koja se ne sprema svaki dan. Čuva se za posebne trenutke, kada se oko stola okupe dragi ljudi i kada svaki zalogaj treba da bude kao praznik. Kraljevska torta se ne zove tako bez razloga – jednom kad je probate, čekate sledeću svečanost samo da biste joj se opet vratili.

Sastojci:

Peku se 4 kore, a za jednu ide:

  • 4 belanaca
  • 4 kašike šećera
  • 1 kašike brašna
  • 6 kašike oraha

FIl 1

  • 16 žumanaca
  • 12 kašika šećera
  • 250gr tamne čokolade
  • 250gr maslaca

Fil 2

  • 500ml mleka
  • 80gr gustina
  • 2 kašike šećera
  • 1 vanil šećer

Grilijaš:

  • 200 gr šećera
  • 200 gr pečenih i očišćenih oraha

Ganaš:

  • 200gr čokolade
  • 100 ml slatke pavlake

Priprema: Koru pravite tako što ćete umutiti penasto belanca i šećer, a onda špatulom umešajte brašno i mlevene orahe. Pecite koricu na 180 stepeni oko 20 minuta i tako ukupno četiri puta.

Za to vreme pravite fil tako što ćete umutiti žumanca i šećer pa tako penasto umućeno skuvajte na pari i dodajte čokoladu. Kada se to lepo sjedini ostavite da se ohladi, a kada se ohladi umešajte u fil maslac.

Drugi fil pravite tako što ćete mleko skuvati sa šećerom i vanil šećerom na ringli, a odvojeno izmešajte gustin pa ga skuvajte kao puding u proključalom mleku. Kada se prohlade, oba fila sjedinite u jedan.

Grilijaš pravite tako što ćete rastopiti šećer, pa u rastopljen šećer dodati orahe ili lešnike. Tortu filujte i posle prelijte sa  rastopljenom čokoladom.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Deda Miletova Kuhinja)

