Lažna baklava spremna za 15 minuta: Zaboravite na ređanje kora, samo sve pomešate i pravac u rernu

Ova lažna baklava je spremna za 15 minuta, a rezultat je toliko sočan i bogat da niko neće primetiti razliku.

Lažna baklava – sve se muti u jednoj posudi, peče se 15 minuta i ukus je čista magija!

Mnogi odustaju od pravljenja domaće baklave jer pomisao na sate provedene u ređanju, mazanju i seckanju tankih kora zvuči iscrpljujuće. Međutim, postoji jedan trik koji iskusne domaćice čuvaju za one dane kada žele vrhunski ukus bez prevelikog truda.

U pitanju je čuvena lažna baklava, poslastica koja je postala apsolutni hit jer spaja ono najbolje iz tradicije sa modernom brzinom života. Za razliku od klasične verzije, ovde nema straha da će se kore zalepiti ili ostati žilave.

Sve što vam treba je jedna posuda, malo dobre volje i 15 minuta za pripremu biskvita koji će upiti svaki gram mirisnog šerbeta. Rezultat? Desert koji miriše na orahe, limun i detinjstvo, a pravi se skoro sam od sebe.

Sastojci:

Za biskvit:

5 jaja

prstohvat soli

2 kašike šećera

1 kašičica praška za pecivo

3 kašike brašna

2 kašike griza

150 g oraha

Za agdu:

300 g šećera (može i manje, u originalnom receptu piše 500 g šećera)

10 g vanilin šećera

400 ml vode

1 limun

cimet

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca. Umutite belanca sa prstohvatom soli. Dodajte šećer i nastavite da mutite. U sneg od belanaca postepeno dodajte 5 žumanaca i dobro umutite. Zatim dodajte griz, brašno, prašak za pecivo i orahe. Špatulom sjedinite sve sastojke. Tepsiju dimenzija 40×20 cm premažite uljem i pospite ravnomerno brašnom. Izlijte smesu u tepsiju i pecite u zagrejanoj rerni 15 minuta na 180°C.

Za to vreme pripremite agdu. U šerpicu sipajte šećer, vanilin šećer, vodu, limun i cimet, pa stavite na ringlu da provri. Nakon toga kuvajte još 5 minuta.

Pečenu vruću koru isecite na kockice i prelijte vrućom agdom. Ostavite kolač da se dobro ohladi.

Kako da svaki zalogaj bude kao iz bajke

Nakon što se kolač dobro ohladi, primetićete da je lažna baklava upila svu agdu i postala neverovatno sočna. Ipak, ako želite da ovaj desert podignete na još viši nivo, pre služenja svaku kocku možete dodatno ukrasiti krupno seckanim orasima ili tankim kolutom limuna. To će mu dati onaj prepoznatljivi, luksuzni izgled koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Najvažnije od svega je strpljenje – iako je teško odoleti mirisu cimeta i vanile koji se širi kuhinjom, ovaj kolač je najbolji kada prenoći. Tada se ukusi potpuno prožmu, a biskvit postane toliko mekan da vam nož skoro i ne treba.

Poslužite ga uz šoljicu jake kafe i uživajte u pohvalama, jer niko neće verovati da vam je za ovakvo savršenstvo trebalo tako malo vremena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com