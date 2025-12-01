Lažne krempite sa božanstveno laganim kremom od jogurta i vanile – uspevaju svima iz prve (video)

Lažne krempite sa božanstveno laganim kremom od jogurta i vanilije – jednostavan recept koji uspeva svima i osvaja na prvi zalogaj.

Lažne krempite sa božanstveno laganim kremom – Ako vam priprema originalne krempite ne ide od ruke, ne brinite. Lažne krempite su toliko jednostavne za napraviti da uspevaju bukvalno svima, a ukusna krema od jogurta i vanilije daje im posebnu, božanstveno laganu notu.

Krempita je kolač koji se pravi od raskošnog žutog fila i lisnatog testa, pa se istovremeno topi i krcka u ustima. Današnji način života i nedostatak vremena ne dozvoljavaju provođenje puno vremena pored šporeta. Lažna krempita je jednako ukusna kao i orignalna, ali se brže pravi, jer se umesto testa koristi keks. Proverite.

Sastojci za lažnu krempitu:

2 jajeta

220 g šećer

1 kesica vanilin šećera

50 g kukuruznog skroba

grčki jogurt ili pavlaka (oko 400 grama)

70 g putera

18 komada keksa

šećer u prahu

Priprema:

Pomešajte jaja, šećer, vanilin šećer, skrob i grčki jogurt. Sve dobro umutite, pa kuvajte dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje.

Isključite šporet, pa dodajte puter i mešajte dok se ne otopi. Zatim sklonite sa šporeta.

U tespiji poređajte keks, pa sipajte fil, poravnajte i poređajte još jedan sloj keksa.

Stavite u frižider da se ohladi, pa pospite šećerom u prahu.

I dok su krempite jedne od njpopularnijih deserta u Srbiji, malo je poznato da je to bio omiljeni kolač jednog od najpoznatijih Srba. Naime, Patrijarh Pavle, poznat po skromnom životu, navodno je retko uživao u slatkišima, ali kada bi se odlučio na poslasticu, njegov omiljeni kolač bila je ovakva krempita.

Lažne krempite sa božanstveno laganim kremom pokazuju da savršen desert ne mora da bude komplikovan. Uz jednostavnu pripremu i kremu od jogurta i vanilije koja se topi u ustima, ovaj recept donosi osvežavajući ukus i sigurnost da će uspeti svima – čak i početnicima. Ako tražite poslasticu koja je brza, lagana i neodoljiva, lažne krempite su pravi izbor za svaku priliku.

