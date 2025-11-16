Lažne krempite sa najfinijom kremom od jogurta i vanilije, uspeva svima iz prve!

Lažne krempite su jednako ukusne kao i orignalna, ali se brže pravi, jer se umesto testa koristi keks. Proverite.

Ako vam priprema originalne krempite ne ide od ruke, ne brinite, lažne krempite je toliko jednostavna za napraviti da uspeva bukvalno svima.

Krempita je kolač koji se pravi od raskošnog žutog fila i lisnatog testa, pa se istovremeno topi i krcka u ustima. Današnji način života i nedostatak vremena ne dozvoljavaju provođenje puno vremena pored šporeta. Lažna krempita je jednako ukusna kao i orignalna, ali se brže pravi, jer se umesto testa koristi keks. Proverite.

Sastojci:

2 jajeta

220 g šećer

1 kesica vanilin šećera

50 g kukuruznog skroba

grčki jogurt ili pavlaka (oko 400 grama)

70 g putera

18 komada keksa

šećer u prahu

Priprema:

Pomešajte jaja, šećer, vanilin šećer, skrob i grčki jogurt. Sve dobro umutite, pa kuvajte dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje.

Isključite šporet, pa dodajte puter i mešajte dok se ne otopi. Zatim sklonite sa šporeta.

U tespiji poređajte keks, pa sipajte fil, poravnajte i poređajte još jedan sloj keksa.

Stavite u frižider da se ohladi, pa pospite šećerom u prahu.

I dok su krempite zaista popularne u Srbiji, malo je poznato da je to bio omiljeni kolač jednog od najpoznatijih Srba. Naime, Patrijarh Pavle, poznat po skromnom životu, navodno je retko uživao u slatkišima, ali kada bi se odlučio na poslasticu, njegov omiljeni kolač bila je ovakva krempita.

