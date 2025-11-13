Lenja pita nikad lakše – domaći recept koji uspeva svaki put

Lenja pita nikad lakše – to je onaj miris iz rerne koji te vrati u kuhinju tvoje bake, kad je sve bilo jednostavno, toplo i slatko. Nemaš vremena, nemaš volje, ali imaš jabuke, jogurt i tih pola sata mira.
Ovaj recept ne traži ni strpljenje ni veštinu – samo želju da napraviš nešto što greje i stomak i dušu. Sve se meša u jednoj činiji, sve se peče u jednom plehu. I svaki put uspe.
Sastojci (za pleh 20×30 cm):
- 2 jaja
- 200 g šećera
- 250 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 300 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 veće jabuke (ili bilo koje voće koje imaš)
- cimet, vanilin šećer po želji
Priprema:
1. Umuti jaja sa šećerom, dodaj jogurt i ulje.
2. Umešaj brašno i prašak za pecivo.
3. Polovinu smese sipaj u podmazan pleh.
4. Preko narendaj jabuke, pospi cimetom.
5. Prelij ostatkom smese.
6. Pečenje: 180°C, oko 30 minuta.
Konkretni saveti i alternative:
– Nemaš jogurt? Može i kiselo mleko ili pavlaka.
– Jabuke zamenljive sa šljivama, višnjama, pa čak i bananama.
– Za vegansku verziju: zameni jaja sa 2 kašike lanenog semena + 6 kašika vode.
Lenja pita bez greške: saveti i odgovori
Da li lenja pita može bez jaja?
– Može – koristi laneno seme ili chia kao zamenu.
Koliko dugo može da stoji?
– Do 3 dana u frižideru, pokrivena. Može i da se zamrzne.
Mogu li dodati orahe ili suvo grožđe?
– Naravno! Ubaci ih u fil sa jabukama za dodatnu teksturu.
Koja je razlika između lenje pite i obične pite?
– Lenja pita se ne razvlači – sve se sipa i peče, bez komplikacija.
Kako da znam da je gotova?
– Zlatna boja i čačkalica bez tragova testa su tvoj znak.
Lenja pita nikad lakše nije samo recept – to je podsetnik da sreća često miriše na jabuke i cimet. Kad ti treba nešto brzo, toplo i domaće, ovaj kolač je tu da te podseti da ne moraš da imaš sve da bi napravio nešto savršeno. Uspeva svaki put jer ne traži savršenstvo – samo volju da obraduješ sebe ili nekog dragog.
Probaj već večeras. Jer nekad je baš to – jednostavan kolač iz rerne – ono što ti treba da dan bude bolji.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com