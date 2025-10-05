Lenja pita sa jabukama pravljena na starinski način, topi se u ustima a nema ništa bolje i jednostavnije

Najbolji recept za lenju pitu?
Lenja pita se lako sprema i preporučujemo svim novim domaćicama da isprobaju ovaj bakin recept.
Sastojci (1 čaša = 2 dl):
Za biskvit:
– 6 velikih jaja (ili 8 srednjih)
– 1 čaša mleka
– 1 čaša ulja
– 4 šolje brašna
– 2 praška za pecivo
– rendana limunova kora
– 1,5 šolje šećera
Za punjenje:
– 1 kg jabuka
– cimet
– 1 čaša šećera
– mrvice hleba
Ostalo:
-6 kašika domaće marmelade (od šljiva ili jabuka)
– šećer u prahu za posipanje
Priprema:
Odvojiti belanca od žumanaca. Umutiti belanca u čvrst sneg, a žumanca umutiti sa šećerom. Pomešati brašno sa rendanom korom limuna, mlekom i uljem, dodati sneg od belanaca i izmešati. Zatim dodati žumanca i na kraju 2 praška za pecivo.
Sve dobro izmešati i podeliti smesu na dva dela. Jedan deo smese sipajte u podmazan i malo pobrašnjen pleh i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C tačno 10 minuta.
U međuvremenu operite i narendajte jabuke. Pomešati sa šećerom, cimetom i malo hlebnih mrvica (oko 100 g).
Polupečeni biskvit izvadite iz rerne, premažite ga domaćom ili kupovnom marmeladom od šljiva ili jabuka. Preko toga rasporedite rendani fil od jabuka i prelijte ostatkom pripremljene smese. Poravnajte smesu kašikom.
Vratite u rernu na još 30 minuta dok lepo ne porumeni. Poslužite posuto šećerom u prahu.
