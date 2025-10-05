Lenja pita sa jabukama pravljena na starinski način, topi se u ustima a nema ništa bolje i jednostavnije

Najbolji recept za lenju pitu?

Lenja pita se lako sprema i preporučujemo svim novim domaćicama da isprobaju ovaj bakin recept.

Sastojci (1 čaša = 2 dl):

Za biskvit:

– 6 velikih jaja (ili 8 srednjih)

– 1 čaša mleka

– 1 čaša ulja

– 4 šolje brašna

– 2 praška za pecivo

– rendana limunova kora

– 1,5 šolje šećera

Za punjenje:

– 1 kg jabuka

– cimet

– 1 čaša šećera

– mrvice hleba

Ostalo:

-6 kašika domaće marmelade (od šljiva ili jabuka)

– šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Odvojiti belanca od žumanaca. Umutiti belanca u čvrst sneg, a žumanca umutiti sa šećerom. Pomešati brašno sa rendanom korom limuna, mlekom i uljem, dodati sneg od belanaca i izmešati. Zatim dodati žumanca i na kraju 2 praška za pecivo.

Sve dobro izmešati i podeliti smesu na dva dela. Jedan deo smese sipajte u podmazan i malo pobrašnjen pleh i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C tačno 10 minuta.

U međuvremenu operite i narendajte jabuke. Pomešati sa šećerom, cimetom i malo hlebnih mrvica (oko 100 g).

Polupečeni biskvit izvadite iz rerne, premažite ga domaćom ili kupovnom marmeladom od šljiva ili jabuka. Preko toga rasporedite rendani fil od jabuka i prelijte ostatkom pripremljene smese. Poravnajte smesu kašikom.

Vratite u rernu na još 30 minuta dok lepo ne porumeni. Poslužite posuto šećerom u prahu.

