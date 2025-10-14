Lenja pita sa jabukama: Recept za sočan i mekani kolač koji uvek obraduje – a gotov za manje od sat vremena

Uživajte u toplini doma uz ovaj jednostavan recept za lenju pitu sa jabukama. Mekana, sočna i brzo gotova – savršena za svaku priliku!
Postoje recepti koji mirišu na detinjstvo i unose osećaj topline u svaki dom. Ova lenja pita sa jabukama je upravo takva – mekana, sočna i jednostavna za pripremu. Za manje od sat vremena dobijate kolač koji uvek obraduje, savršen za porodične trenutke, popodnevni čaj ili neočekivane goste.
Sastojci:
- 3 velika jabuka
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 150 g brašna
- 100 ml mleka
- 50 g putera
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica vanile
- Prstohvat soli
Priprema:
- Uključite rernu na 180°C i podmažite pleh puterom.
- Oljuštite i narendajte jabuke, pospite ih malo cimeta ako želite.
- U činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta masa.
- Dodajte mleko, brašno, prašak za pecivo, vanilu i so. Dobro promešajte.
- Umiješajte narendane jabuke u smesu i sipajte u pripremljeni pleh.
- Pecite 35–40 minuta dok površina ne postane zlatna i mekana na dodir.
- Ostavite da se malo ohladi i poslužite uz šlag ili sladoled po želji.
Saveti:
- Za dodatnu sočnost, jabuke možete prethodno blago prokuvati sa malo šećera.
- Posluživanje uz šlag ili kuglu sladoleda čini ovu pitu posebnom poslastičarskom poslasticom.
- Lenja pita je idealna i za brze doručke ili neočekivane goste.
Isprobajte ovaj jednostavan recept i obradujte svoje ukućane ili goste ukusnom pitom koja se uvek uspeva!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com