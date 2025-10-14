Lenja pita sa jabukama: Recept za sočan i mekani kolač koji uvek obraduje – a gotov za manje od sat vremena

 –  
Foto:thebalkanhostess.com/Printscreen

Uživajte u toplini doma uz ovaj jednostavan recept za lenju pitu sa jabukama. Mekana, sočna i brzo gotova – savršena za svaku priliku!

Postoje recepti koji mirišu na detinjstvo i unose osećaj topline u svaki dom. Ova lenja pita sa jabukama je upravo takva – mekana, sočna i jednostavna za pripremu. Za manje od sat vremena dobijate kolač koji uvek obraduje, savršen za porodične trenutke, popodnevni čaj ili neočekivane goste.

Sastojci:

  • 3 velika jabuka
  • 3 jaja
  • 150 g šećera
  • 150 g brašna
  • 100 ml mleka
  • 50 g putera
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica vanile
  • Prstohvat soli

Priprema:

  1. Uključite rernu na 180°C i podmažite pleh puterom.
  2. Oljuštite i narendajte jabuke, pospite ih malo cimeta ako želite.
  3. U činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta masa.
  4. Dodajte mleko, brašno, prašak za pecivo, vanilu i so. Dobro promešajte.
  5. Umiješajte narendane jabuke u smesu i sipajte u pripremljeni pleh.
  6. Pecite 35–40 minuta dok površina ne postane zlatna i mekana na dodir.
  7. Ostavite da se malo ohladi i poslužite uz šlag ili sladoled po želji.

Saveti:

  • Za dodatnu sočnost, jabuke možete prethodno blago prokuvati sa malo šećera.
  • Posluživanje uz šlag ili kuglu sladoleda čini ovu pitu posebnom poslastičarskom poslasticom.
  • Lenja pita je idealna i za brze doručke ili neočekivane goste.

Isprobajte ovaj jednostavan recept i obradujte svoje ukućane ili goste ukusnom pitom koja se uvek uspeva!

