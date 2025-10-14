Lenja pita sa jabukama: Recept za sočan i mekani kolač koji uvek obraduje – a gotov za manje od sat vremena

Uživajte u toplini doma uz ovaj jednostavan recept za lenju pitu sa jabukama. Mekana, sočna i brzo gotova – savršena za svaku priliku!

Postoje recepti koji mirišu na detinjstvo i unose osećaj topline u svaki dom. Ova lenja pita sa jabukama je upravo takva – mekana, sočna i jednostavna za pripremu. Za manje od sat vremena dobijate kolač koji uvek obraduje, savršen za porodične trenutke, popodnevni čaj ili neočekivane goste.

Sastojci:

3 velika jabuka

3 jaja

150 g šećera

150 g brašna

100 ml mleka

50 g putera

1 prašak za pecivo

1 kašičica vanile

Prstohvat soli

Priprema:

Uključite rernu na 180°C i podmažite pleh puterom. Oljuštite i narendajte jabuke, pospite ih malo cimeta ako želite. U činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta masa. Dodajte mleko, brašno, prašak za pecivo, vanilu i so. Dobro promešajte. Umiješajte narendane jabuke u smesu i sipajte u pripremljeni pleh. Pecite 35–40 minuta dok površina ne postane zlatna i mekana na dodir. Ostavite da se malo ohladi i poslužite uz šlag ili sladoled po želji.

Saveti:

Za dodatnu sočnost, jabuke možete prethodno blago prokuvati sa malo šećera.

Posluživanje uz šlag ili kuglu sladoleda čini ovu pitu posebnom poslastičarskom poslasticom.

Lenja pita je idealna i za brze doručke ili neočekivane goste.

Isprobajte ovaj jednostavan recept i obradujte svoje ukućane ili goste ukusnom pitom koja se uvek uspeva!

