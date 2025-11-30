Lešnik, čokolada i mleveni keks: Ovoj posnoj poslastici neće odoleti ni najveći izbirljivci

Najbolja posna poslastica! Niko neće verovati da ovaj čokoladni kolač ne sadrži mleko i jaja. Brz je, jeftin i fantastičnog ukusa!

Pun pogodak za slavu i post! Čokoladni kolač gotov za 30 minuta – neodoljiva posna poslastica koju i deca obožavaju.

Za ovaj kolač niko neće posumnjati da ne sadrži ni jaja ni mleko ni puter, namirnice za koje većina smatra da moraju biti sastavni deo vrhunske poslastice. Čokoladni kolač, obogaćen aromom pečenog lešnika brzo se sprema i ne zahteva posebno umeće u kuhinji.

Posni kolač sa lešnikom i čokoladom potpuno će vas osvojiti!

Sastojci:

400 ml tople vode

13 kašika šećera

3 kašike pekmeza po izboru

5 kašika mlevenih pečenih lešnika

100 gr posnog mlevenog keksa

2 kašike kakaoa

4 kašike ulja

13 kašika brašna

1 kašika sode bikarbone

Fil:

125 gr margarina

100 gr šećera u prahu

200 gr posnog mlevenog keksa

100 gr mlevenih pečenih lešnika

100 gr crne čokolade

200 ml soka od pomorandže

I još:

100 gr posne čokolade

2 kašike ulja

Priprema:

U posudu staviti toplu vodu i šećer pa promešati da se šećer otopi. Dodati pekmez, keks, kakao, ulje, mleveni lešnik pa sve dobro sjedinite. Potom dodajte brašno i sodu bikarbonu i smesu dobro izmešajte, tako da nema grudvica.

Smesu za koru izlijte u pleh veličine 30 x 20 cm i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 20 minuta. Kada je kora gotova, ohladiti je pa je izvaditi iz pleha na tacnu.

Za fil jedinite omeškali margarin sa šećerom u prahu, a potom dodajte keks, lešnik, otopljenu čokoladu i sok. Sve dobro sjedinite i sav fil nanesite na ohlađenu koru.

Čokoladu otopite na pari ili u mikrotalasnoj pa prelijte preko kolača.

Ostavite da se ohladi i uživajte!

Desert za svaku priliku

Ovaj kolač sa čokoladom i pečenim lešnikom dokazuje da posna kuhinja može da parira svakoj drugoj. Brzo se priprema, osvaja teksturom i mirisom, a zadovoljava i najzahtevnije sladokusce. Idealan je za slavlja, post ili kada god vam zatreba brza, neodoljiva slatka uteha.

Uživajte u svakom zalogaju!

