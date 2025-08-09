Letnja pita bez pečenja – gotova za 10 minuta, a izgleda kao iz poslastičarnice

Bez rerne, bez muke, samo 10 minuta do pite koja izgleda kao da ste je kupili, a u stvari ste je napravili s ljubavlju kod kuće.

Kad sunce udari, poslednje što nam treba je uključena rerna. A opet, ko može da odoli nečemu slatkom, kremastom i osvežavajućem? E pa, ova pita je baš to – pravi letnji spas. Gotova za 10 minuta, bez pečenja, a kad je iznesete pred goste, svi će pomisliti da ste je naručili iz fensi poslastičarnice.

Sastojci iz komšiluka Ništa komplikovano, sve što vam treba verovatno već imate:

– 1 pakovanje plazma keksa (ili bilo koji sličan)

– 500 ml umućene slatke pavlake

– 300 g krem sira (onaj mazivi, ne kiseli)

– 2 kašike šećera u prahu

– Voće po izboru (maline, borovnice, breskve, šta god imate)

Priprema – lakše nego da skuvate kafu

U jednoj činiji umutite pavlaku, dodajte krem sir i šećer u prahu. Složite kekse u pleh, preko njih pola fila, pa voće. Onda opet keksi, ostatak fila i još voća za ukras. Stavite u frižider da se malo stegne – i to je to. Bez rerne, bez stresa, bez znojenja.

Mali trikovi za veliki utisak

Ako želite da izgleda kao sa Instagrama, dodajte listiće mente, malo rendane bele čokolade ili preliv od voća. Možete je poslužiti i u čašama – izgleda fensi, a pravi se isto.

Kad vam treba nešto „na brzinu“

Ova pita je idealna kad vam se najave gosti, kad deca traže nešto slatko, ili kad vam jednostavno treba momenat za sebe uz kafu. Lagana je, osvežava, a ne traži ni vreme ni veštinu. I ono najlepše – svi će tražiti recept.

