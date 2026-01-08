Liči na ledene kocke, a još je ukusnije: Pun pleh košta 500 din, ne peče se i uspeva svima

Donosimo recept za najkremastiji kolač koji ste u život probali. Liči na ledene kocke, ali je još ukusniji – ceo pleh je dosta jeftin.

Ovaj kolač neodoljivo podseća na ledene kocke, a mnogi kažu – još je i bolji!

Donosimo recept za najkremastiji kolač koji ste probali, a ne morate ni paliti rernu. Radi se o poslastici od griza i bele čokolade na podlozi od keksa koja ima sve predispozicije da postane jedan od vaših najdražih kolača.

Griz kocke – sastojci:

125 g petit keksa

1 litra mleka

200 g griza

180 g šećera

130 g maslaca

50 g bele čokolade

šlag za ukras

po želji mleveni lešnici, bademi ili keks za ukras

Griz kocke – priprema:

Petit kekse umakati u malo mleka i poređati na pleh dimenzija 20 puta 30 centimetara obložen folijom ili pek papirom.

Odvojiti malo mleka od litra i pomešati s grizom i šećerom, a ostatak mleka staviti na vatru da zavrije.

U uzavrelo mleko umešati smesu s grizom te lagano kuvati dok se ne zgusne kao puding.

U vreli krem dodati belu čokoladu, promešati, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se hladi.

Izmiksati maslac i postepeno mu dodavati ohlađen krem. Krem istresti u kalup na petit keks.

Po želji izmiksati jedan šlag ili 200 ml pavlake za šlag i premazati kolač.

Dodatno kolač možete posuti mlevenim lešnicima, orasima, bademima ili mlevenim keksom.

Dobro ohladiti, najbolje preko noći.

Spoj ukusa i uštede u jednom plehu

Iako vizuelno neverovatno liči na ledene kocke, ovaj kolač donosi sasvim novu dimenziju uživanja koja je, po mnogima, još bolja od originala. Činjenica da vam je za pun pleh potrebno svega 500 dinara i 15 minuta truda, bez ikakvog paljenja rerne, čini ga apsolutnim pobednikom svake trpeze.

Čak i ako ste potpuni početnik, ovaj recept je vaša karta za uspeh – dokaz da vrhunska poslastica ne mora biti ni skupa ni komplikovana!

(Antonia Jagodić/Zadovoljna.hr)

