Luda torta bez mleka i jaja, gotova za tren: Bogata poslastica kojoj nema ravne, svako parče je savršeno

Ukus ove torte će vas oboriti s nogu

Kremasta torta bez pečenja mnogima je omiljena poslastica. Da ne znate da je posna ne biste nikad ni rekli.

Fina podloga od keksa i mlevenih lešnika i dva krema, sa belom i crnom čokoladom i redom keksa da upotpuni kombinaciju.

Sastojci:

Donji sloj:

250 g mlevenog keksa

100 g mlevenih pečenih lešnika

100 g otopljenog margarina

100 g šećera u prahu

200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja

Krem I i II:

1l sojinog mleka

160 g pudinga sa ukusom vanile

6 kašika šećera

200 ml vode

150 g margarina

100 g šećera u prahu

55 g ili jedna kesica šlaga

50-60 ml mineralne ili obične hladne vode

200 g bele čokolade

100 g crne čokolade

150 g keksa u komadu

Dekoracija po izboru

Priprema:

Prvo skuvati puding. Sojino mleko sipati u šerpu i staviti na vatru da provri.

Posebno umutiti puding, šećer i vodu.

Zakuvati puding u mleko i mešati dok se ne zgusne.

Skloniti sa vatre, preko staviti foliju i ostaviti da se ohladi.

Pomešati mleveni keks, pečene, mlevene lešnike, šećer u prahu, otopljen margarin i sok od pomorandže i sve zajedno mešati dok se potpuno ne sjedini.

Obruč 26cm staviti na tacnu pa istresti celu masu od keksa.

Poravnati i ostaviti u frižider.

Otopiti crnu i belu čokoladu kada se puding ohladi.

Umutiti penasto margarin i šećer u prahu.

Umutiti ohlađen puding pa da postepeno dodavati margarinu i šećeru i sve mutiti.

Posebno umutiti šlag sa vodom pa i njega dodati kremu.

Krem podeliti na dva dela, pa u jedan dodati belu, a u drugi crnu čokoladu i svaki sjediniti.

Na koru naneti fil koji želite. Preko poslagati red keksa u komadu.

Nema potrebe da ga umačete u mleko ili sok, otpustiće. Ako žurite onda potapajte.

Preko staviti drugi krem.

Dekorisati po želji odmah ili sačekati da se torta stegne.

Prijatno.

(Alo)

