Luda torta bez mleka i jaja, gotova za tren: Bogata poslastica kojoj nema ravne, svako parče je savršeno

Ukus ove torte će vas oboriti s nogu
Kremasta torta bez pečenja mnogima je omiljena poslastica. Da ne znate da je posna ne biste nikad ni rekli.
Fina podloga od keksa i mlevenih lešnika i dva krema, sa belom i crnom čokoladom i redom keksa da upotpuni kombinaciju.
Sastojci:
Donji sloj:
- 250 g mlevenog keksa
- 100 g mlevenih pečenih lešnika
- 100 g otopljenog margarina
- 100 g šećera u prahu
- 200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja
Krem I i II:
- 1l sojinog mleka
- 160 g pudinga sa ukusom vanile
- 6 kašika šećera
- 200 ml vode
- 150 g margarina
- 100 g šećera u prahu
- 55 g ili jedna kesica šlaga
- 50-60 ml mineralne ili obične hladne vode
- 200 g bele čokolade
- 100 g crne čokolade
- 150 g keksa u komadu
- Dekoracija po izboru
Priprema:
Prvo skuvati puding. Sojino mleko sipati u šerpu i staviti na vatru da provri.
Posebno umutiti puding, šećer i vodu.
Zakuvati puding u mleko i mešati dok se ne zgusne.
Skloniti sa vatre, preko staviti foliju i ostaviti da se ohladi.
Pomešati mleveni keks, pečene, mlevene lešnike, šećer u prahu, otopljen margarin i sok od pomorandže i sve zajedno mešati dok se potpuno ne sjedini.
Obruč 26cm staviti na tacnu pa istresti celu masu od keksa.
Poravnati i ostaviti u frižider.
Otopiti crnu i belu čokoladu kada se puding ohladi.
Umutiti penasto margarin i šećer u prahu.
Umutiti ohlađen puding pa da postepeno dodavati margarinu i šećeru i sve mutiti.
Posebno umutiti šlag sa vodom pa i njega dodati kremu.
Krem podeliti na dva dela, pa u jedan dodati belu, a u drugi crnu čokoladu i svaki sjediniti.
Na koru naneti fil koji želite. Preko poslagati red keksa u komadu.
Nema potrebe da ga umačete u mleko ili sok, otpustiće. Ako žurite onda potapajte.
Preko staviti drugi krem.
Dekorisati po želji odmah ili sačekati da se torta stegne.
Prijatno.
