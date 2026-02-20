Mađari ne prave palačinke kao mi: Njihove su neuporedivo bolje – tajna je u sastojku koji mi uvek preskačemo

Mađarske palačinke menjaju sve što znate o pripremi. Ako vam je dosta gumenog testa, ovaj trik pravi razliku. Kliknite i saznajte tajnu.

Svi mislimo da je mućenje brašna i jaja najjednostavnija stvar na svetu. Ipak, prave mađarske palačinke dokazuje da smo godinama živeli u zabludi. Često čujemo žalbe kako je testo ispalo žilavo ili debelo. Verujte, posle stotina ispečenih tura, shvatite da nije stvar u tiganju.

Tajna se krije u onome što Mađari zovu palacsinta. Oni ne štede na jednom sastojku koji mi često zanemarujemo ili menjamo običnom vodom. Reč je o gaziranoj vodi, i to u velikim količinama. Upravo ona pravi razliku između prosečne i vrhunske poslastice.

Zašto su mađarske palačinke tako posebne?

Ključna razlika je u upotrebi velike količine sode vode umesto mleka. Mehurići u gaziranoj vodi čine testo lakšim, stvarajući rupičastu strukturu koja se topi u ustima, a tanke palačinke ostaju meke satima.

Druga velika greška koju svi pravimo je žurba. Testo za palačinke mora da odmori. Ako ga pečete odmah, gluten se ne opusti i dobijate gumu. Mađari ovo znaju bolje od bilo koga.

Sastojci za savršenu smesu

Za ovae mađarske palačinke zaboravite na odokativne metode. Preciznost je pola posla. Potrebno vam je:

2 sveža jaja (sobne temperature)

200 g mekog brašna

2 dl mleka

2 dl gazirane vode (soda voda je najbolja)

Prstohvat soli i malo šećera

Ulje ili svinjska mast za pečenje

Priprema korak po korak

Prvo umutite jaja sa solju i šećerom dok ne postanu penasta. Polako dodajte brašno i mleko, naizmenično. Tek na kraju, energično umešajte soda vodu. Smesa treba da bude retka, skoro kao slatka pavlaka pre mućenja.

Sada sledi najvažniji deo – odmaranje smese. Ostavite činiju u frižideru bar 20 minuta. Ovo nije preporuka, ovo je zakon za dobru teksturu.

Tiganj mora biti vreo. Premažite ga sa malo masti ili ulja pre svake ture. Sipajte kutlaču smese i brzim pokretom razlijte po dnu. Pecite kratko sa obe strane dok ne dobiju zlatnu boju.

Često postavljana pitanja

1. Da li mogu koristiti običnu vodu umesto kisele?

Ne preporučujemo. Obična voda ne daje vazdušastu strukturu testu kao mehurići iz kisele vode.

2. Zašto mi se palačinke lepe za tiganj?

Tiganj verovatno nije dovoljno zagrejan ili smesa sadrži previše šećera koji karamelizuje i gori.

3. Koliko dugo testo može da stoji u frižideru?

Idealno je iskoristiti ga u roku od 24 sata. Pre upotrebe ga obavezno ponovo promešajte.

