Makronsi: Slatkiš koji je postao globalni hit – trik da ti uspeju iz prve

Makronsi – slatkiš koji je postao globalni hit! Otkrij trik da ti uspeju iz prve i zaseni goste ovim francuskim kolačićima.

Ako si ikada pokušao da napraviš makronse – slatkiš koji je postao globalni hit, znaš da ovi francuski kolačići nisu baš najlakši zadatak u kuhinji. Deluju jednostavno – dva hrskava biskvita spojena kremom – ali iza te savršene forme krije se preciznost i strpljenje. Upravo zato mnogi odustanu posle prvog neuspeha.

Zamisli trenutak kada otvoriš rernu i vidiš da su tvoji makronsi ispali ravni ili ispucali. Frustracija je ogromna, ali dobra vest je da postoji trik da ti uspeju iz prve. Ključ je u tačnom mućenju belanaca, prosejavanju bademovog brašna i pravilnom sušenju testa pre pečenja. Kada se sve uradi kako treba, dobijaš kolačić koji krcka spolja, a unutra je mekan i pun ukusa.

Recept za makronse

Sastojci:

100 g belanaca (od 3 jaja, najbolje starija)

100 g kristal šećera

200 g prah šećera

120 g bademovog brašna

prstohvat soli

par kapi prehrambene boje (po želji)

fil po izboru (ganache, krem, džem)

Priprema:

1. Umuti belanca sa prstohvatom soli dok ne postanu penasta.

2. Dodaj postepeno kristal šećer i muti dok se ne dobije čvrst šne.

3. Pomešaj prosejano bademovo brašno i prah šećer, pa lagano umešaj u belanca.

4. Dodaj boju po želji i mešaj dok smesa ne postane glatka i sjajna.

5. Sipaj smesu u špric i oblikuj krugove na papiru za pečenje.

6. Ostaviti da se suše 30 minuta na sobnoj temperaturi.

7. Peci na 150°C oko 15 minuta.

8. Kada se ohlade, spajaj ih filom po izboru.

Najčešća pitanja o makronsima

Zašto makronsi pucaju tokom pečenja?

Najčešći razlog je nedovoljno sušeno testo ili previsoka temperatura.

Mogu li da pravim makronse bez bademovog brašna?

Da, ali tekstura neće biti identična. Lešnik ili pistaći su dobra zamena.

Koliko dugo makronsi mogu da stoje?

U frižideru do 5 dana, ali najbolje ih je jesti u prva 2 dana.

Makronsi – slatkiš koji je postao globalni hit – nisu nedostižni ni za početnike. Uz par trikova i precizan recept, možeš da napraviš kolačiće koji izgledaju kao iz francuske poslastičarnice. Najlepši deo? Kada ih poslužiš, gosti će biti oduševljeni, a ti ćeš znati da si savladao jedan od najpoznatijih izazova u svetu slatkiša.

