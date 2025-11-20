Makronsi: Slatkiš koji je postao globalni hit – trik da ti uspeju iz prve

Ako si ikada pokušao da napraviš makronse – slatkiš koji je postao globalni hit, znaš da ovi francuski kolačići nisu baš najlakši zadatak u kuhinji. Deluju jednostavno – dva hrskava biskvita spojena kremom – ali iza te savršene forme krije se preciznost i strpljenje. Upravo zato mnogi odustanu posle prvog neuspeha.
Zamisli trenutak kada otvoriš rernu i vidiš da su tvoji makronsi ispali ravni ili ispucali. Frustracija je ogromna, ali dobra vest je da postoji trik da ti uspeju iz prve. Ključ je u tačnom mućenju belanaca, prosejavanju bademovog brašna i pravilnom sušenju testa pre pečenja. Kada se sve uradi kako treba, dobijaš kolačić koji krcka spolja, a unutra je mekan i pun ukusa.
Recept za makronse
Sastojci:
- 100 g belanaca (od 3 jaja, najbolje starija)
- 100 g kristal šećera
- 200 g prah šećera
- 120 g bademovog brašna
- prstohvat soli
- par kapi prehrambene boje (po želji)
- fil po izboru (ganache, krem, džem)
Priprema:
1. Umuti belanca sa prstohvatom soli dok ne postanu penasta.
2. Dodaj postepeno kristal šećer i muti dok se ne dobije čvrst šne.
3. Pomešaj prosejano bademovo brašno i prah šećer, pa lagano umešaj u belanca.
4. Dodaj boju po želji i mešaj dok smesa ne postane glatka i sjajna.
5. Sipaj smesu u špric i oblikuj krugove na papiru za pečenje.
6. Ostaviti da se suše 30 minuta na sobnoj temperaturi.
7. Peci na 150°C oko 15 minuta.
8. Kada se ohlade, spajaj ih filom po izboru.
Najčešća pitanja o makronsima
Zašto makronsi pucaju tokom pečenja?
- Najčešći razlog je nedovoljno sušeno testo ili previsoka temperatura.
Mogu li da pravim makronse bez bademovog brašna?
- Da, ali tekstura neće biti identična. Lešnik ili pistaći su dobra zamena.
Koliko dugo makronsi mogu da stoje?
- U frižideru do 5 dana, ali najbolje ih je jesti u prva 2 dana.
Makronsi – slatkiš koji je postao globalni hit – nisu nedostižni ni za početnike. Uz par trikova i precizan recept, možeš da napraviš kolačiće koji izgledaju kao iz francuske poslastičarnice. Najlepši deo? Kada ih poslužiš, gosti će biti oduševljeni, a ti ćeš znati da si savladao jedan od najpoznatijih izazova u svetu slatkiša.
