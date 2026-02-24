Mekan kao duša, a samo na vodi: Manastirski kolač bez šećera i ulja koji se topi u ustima

Čudo iz manastira! Najlakša i najsočnija poslastica - manastirski kolač bez šećera i ulja je iznenađujuće ukusan!

Ako tražite poslasticu koja je jednostavna, a opet neverovatno ukusna, ovaj manastirski kolač na vodi mogao bi postati vaš novi omiljeni desert. Mekan je kao duša, sočan i pravi se samo na vodi. Nema šećera, nema ulja, ali ima onaj domaći ukus koji podseća na miris starinske kuhinje. Upravo zato mnogi ovaj kolač smatraju malim čudom jednostavnosti.

Recept za ovaj kolač kruži godinama i često se deli kao tajna poslastica iz manastirskih kuhinja. Ne treba vam mnogo sastojaka, niti posebna tehnika. Samo malo strpljenja i osnovne namirnice. Rezultat je kolač koji se topi u ustima i lepo ide uz kafu ili čaj.

Šta je posebno kod manastirskog kolača na vodi?

Ovaj kolač je zanimljiv jer dokazuje da za dobar ukus nisu potrebni masni ili preslatki sastojci. Testo ostaje lagano, mekano i prijatno za varenje. Mnogi ga biraju ako žele nešto slatko, ali bez teškog osećaja posle jela.

Posebno je praktičan za posne dane ili za one koji paze na ishranu. Iako nema ulja ni šećera, kolač ima prirodnu slatkoću od brašna i pečenja. Struktura testa je takva da ostaje sočan i sutradan.

Potrebno je:

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml vode mlake

20 punih kašika brašna

malo cimeta

Za premazivanje:

4 pune kašike pekmeza

4 kašike seckanih oraha

Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.

Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.

Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.

Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.

Saveti da vam kolač uvek uspe

Iako je recept prost, postoje tri cake koje ovaj manastirski kolač na vodi čine još boljim. Prvo, vodu obavezno sipajte mlaku, jer se tako marmelada brže rastopi i ne ostaju grudvice.To je trik za savršeno glatko testo.

Drugo, ne preskačite seckane orahe. Mleveni daju ukus, ali seckani daju onu hrskavu strukturu koja pravi razliku. Treće, kolač mažite džemom dok je još vreo, odmah iz rerne, da bi sve lepo upilo i ostalo sočno danima.

Dobićete rezultat koji će vas oduševiti svakim zalogajem.

Koji je vaš tajni sastojak za manastirski kolač? Otkrijte nam svoje trikove ispod teksta!

