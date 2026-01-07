Ovako ukusnu štrudlu sa orasima još niste jeli.

Mekana kao duša – ovo je recept za najbolju štrudlu sa orasima, zagarantovano ćete polizati prste.

Mekana kao pamuk, štrudla s orasima je poslastica koja će osvojiti srca svih, čak i onih koji su najizbirljiviji. Ova poslastice se priprema jednostavno, a efekat je savršen – savršeno sočan i ukusan desert, prenosi avaz.ba.

Ovo je recept za duplu meru i količinu možete prilagoditi svojim potrebama – uostalom, ova štrudla je toliko ukusna da nestaje brzo!

Potrebno:

– 1 kg brašna

– 1 kocka kvasca

– 1 kesica praška za pecivo

– 6 kašika šećera

– 5 kašika ulja

– 3 jaja

– 2 dl vode

– 2 dl mleka.

Za fil:

– 500 g mlevenih oraha

– 5 kašika šećera

– mleko

Priprema:

Mlaku vodu pomešajte sa kvascem pa dodajte dve kašičice šećera i ostavite da se aktivira. Jaja umutite varjačom pa dodajte preostale četiri kašičice šećera, zatim sipajte kvasac, toplo mleko, ulje i prašak za pecivo.

Postepeno dodajte brašno i umesite meko testo. Pokrijte krpom i ostavite da naraste. Kada testo naraste, podelite ga na dva dela i tanko ga rastanjite.

Za fil, pomešajte mlevene orahe, šećer i mleko u šerpi i ostavite da orasi nabubre. Mleko dodajte po želji, sve dok fil ne bude bio dovoljno gladak (ne treba da bude previše redak kako bi štrudla mogla normalno da se puni). Neprekidno mešajte na slaboj vatri dok orasi ne omekšaju. Rastanjeno testo filujte i uvijte u štrudle. Stavite ih u pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite na 180 ili 200 stepeni dok ne dobiju lepu, zlatno-braon boju!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

