Mekana, sočna i preukusna: Pita od jabuka „tri šoljice“ – tako jednostavna, a bolju niste probali

Najlakša pita od jabuka na svetu! Mera je na šoljice, a rezultat je mekano i preukusno testo koje se topi u ustima!
Ako postoji desert koji u trenu može da vas vrati u detinjstvo i bakinu kuhinju, onda je to pita sa jabukama. Međutim, često nas klasični recepti obeshrabre zbog dugog mešenja i čekanja. Zato vam donosimo pravu malu poslasticu: recept za pitu sa jabukama „tri šoljice“.
Ova pita je apsolutno savršena – mekana, sočna i preukusna, a najvažnije od svega: tako je jednostavna da je mogu napraviti i potpuni početnici. Spremite se za savršeni miris u kući i uživajte u desertu koji obožavaju svi!
Sastojci:
- 5 jabuka (začiniti cimetom i sokom od limuna po želji)
- 1 šoljica šećera
- 1 šoljica brašna
- 1 šoljica griza
- 120 g maslaca
- 10 g praška za pecivo
- šolja mleka + 30 g maslaca
Priprema:
Pomešajte sve suve sastojke pa smesu podelite na četiri dela. Jabuke narendajte i podelite na tri dela. Obložite kalup prečnika oko 20 cm papirom za pečenje pa na dno stavite jedan deo suve smese, na to red jabuka pa opet red suve smese i tako dok ne potrošite suvu smesu i jabuke. Na kraju izbodite viljuškom kolač. Maslac otopite u čaši vrelog mleka i prelijte preko kolača. Pecite 40-50 minuta na 180 stepeni. Na kraju kolač pospite šećerom u prahu i poslužite.
Mali trikovi za božanstven miris i hrskavu koricu
Da bi vaša pita bila apsolutno neodoljiva, isprobajte ove male trikove:
- Maslac je ključan: Iako recept zahteva otopljeni maslac, ako ga ohladite pre nego što ga pomešate sa mlekom, dobićete još hrskaviju koricu.
- Aroma cimeta: Ne štedite na cimetu! On je neizostavan pratilac jabuka, a možete dodati i prstohvat muskatnog oraščića za dublji, topliji miris.
- Posluživanje: Pitu obavezno poslužite toplu, uz kuglu sladoleda od vanile ili malo šlaga. Kontrast tople pite i hladnog sladoleda je magičan!
- Varijacije: Umesto griza, možete koristiti i kukuruzni griz (palentu) za malo drugačiju teksturu, ali uvek se držite pravila „tri šoljice“ za suve sastojke.
Nema sumnje, ova pita sa jabukama je recept stvoren da donosi radost i miris u dom. Njena mekoća i topli, sočni ukus probudiće najlepše uspomene. Ovo je savršena poslastica za deljenje sa porodicom i prijateljima. Jer, na kraju dana, najlepša je ona hrana koja je jednostavna, iskrena i napravljena s ljubavlju.
Neka vaša kuća zamiriše na sreću!
