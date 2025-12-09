Mekana, sočna i preukusna: Pita od jabuka ‘tri šoljice’ – tako jednostavna, a svi je obožavaju

Ovo je jedini recept za pitu od jabuka koji vam treba! Savršeno sočna, mekana i preukusna, a gotova za tren.

Ova pita od jabuka je najjednostavnija na svetu i savršeno je sočna, mekana i preukusna!

Ako postoji desert koji u trenu može da vas vrati u detinjstvo i bakinu kuhinju, onda je to pita sa jabukama. Međutim, često nas klasični recepti obeshrabre zbog dugog mešenja i čekanja. Zato vam donosimo pravu malu poslasticu: recept za pitu sa jabukama „tri šoljice“.

Ova pita je apsolutno savršena – mekana, sočna i preukusna, a najvažnije od svega: tako je jednostavna da je mogu napraviti i potpuni početnici. Spremite se za savršeni miris u kući i uživajte u desertu koji obožavaju svi!

Sastojci:

5 jabuka (začiniti cimetom i sokom od limuna po želji)

1 šoljica šećera

1 šoljica brašna

1 šoljica griza

120 g maslaca

10 g praška za pecivo

šolja mleka + 30 g maslaca

Priprema:

Pomešajte sve suve sastojke pa smesu podelite na četiri dela. Jabuke narendajte i podelite na tri dela. Obložite kalup prečnika oko 20 cm papirom za pečenje pa na dno stavite jedan deo suve smese, na to red jabuka pa opet red suve smese i tako dok ne potrošite suvu smesu i jabuke. Na kraju izbodite viljuškom kolač. Maslac otopite u čaši vrelog mleka i prelijte preko kolača. Pecite 40-50 minuta na 180 stepeni. Na kraju kolač pospite šećerom u prahu i poslužite.

Mali trikovi za božanstven miris i hrskavu koricu

Da bi vaša pita bila apsolutno neodoljiva, isprobajte ove male trikove:

Maslac je ključan: Iako recept zahteva otopljeni maslac, ako ga ohladite pre nego što ga pomešate sa mlekom, dobićete još hrskaviju koricu.

Iako recept zahteva otopljeni maslac, ako ga ohladite pre nego što ga pomešate sa mlekom, dobićete još hrskaviju koricu. Aroma cimeta: Ne štedite na cimetu! On je neizostavan pratilac jabuka, a možete dodati i prstohvat muskatnog oraščića za dublji, topliji miris.

Ne štedite na cimetu! On je neizostavan pratilac jabuka, a možete dodati i prstohvat muskatnog oraščića za dublji, topliji miris. Posluživanje : Pitu obavezno poslužite toplu, uz kuglu sladoleda od vanile ili malo šlaga. Kontrast tople pite i hladnog sladoleda je magičan!

: Pitu obavezno poslužite toplu, uz kuglu sladoleda od vanile ili malo šlaga. Kontrast tople pite i hladnog sladoleda je magičan! Varijacije: Umesto griza, možete koristiti i kukuruzni griz (palentu) za malo drugačiju teksturu, ali uvek se držite pravila „tri šoljice“ za suve sastojke.

Nema sumnje, ova pita sa jabukama je recept stvoren da donosi radost i miris u dom. Njena mekoća i topli, sočni ukus probudiće najlepše uspomene. Ovo je savršena poslastica za deljenje sa porodicom i prijateljima. Jer, na kraju dana, najlepša je ona hrana koja je jednostavna, iskrena i napravljena s ljubavlju.

Neka vaša kuća zamiriše na sreću!

