Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta – savršeni za popodnevnu užinu

Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta – jednostavan recept za toplu, domaću užinu kad ti zatreba nešto slatko i brzo.

Posle dugog dana, kada ti zatreba nešto slatko i brzo, pravo rešenje su Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta. Dok se rerna zagreva, kuća se puni toplim mirisom domaće poslastice, a ti znaš da te čeka savršena popodnevna užina.

Najlepše je što za ove kolačiće ne treba posebna oprema ni duga lista sastojaka – dovoljno je par osnovnih namirnica i malo volje da sebi priuštiš trenutak zadovoljstva.

Sve se svodi na par osnovnih namirnica koje već imaš u kuhinji – brašno, jaje, puter i malo šećera. Dok ih mešaš, osećaš kako se svakodnevni umor topi, jer znaš da će za tren cela kuća mirisati na domaću toplinu i da ćeš imati savršenu popodnevnu užinu bez komplikacija.

Sastojci:

2 jaja

150 g šećera

200 ml jogurta ili mleka

100 ml ulja

1 vanilin šećer

250 g brašna

1 prašak za pecivo

Prstohvat soli

Po želji: komadići čokolade, borovnice, rendana jabuka, kakao ili orašasti plodovi

Priprema:

– U većoj posudi razmuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom – dovoljno da se sjedine (može viljuškom ili pjenjačom, nije potreban mikser).

– Dodaj ulje i jogurt (ili mleko), pa dobro promešaj.

– Postepeno umešaj brašno pomešano sa praškom za pecivo i prstohvatom soli.

– Kada dobiješ glatku smesu, dodaj po želji komadiće čokolade, voće ili orašaste plodove.

– Sipaj smesu u kalupe za mafine ili oblikuj male kolačiće na plehu obloženom papirom za pečenje.

– Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 10–12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Rezultat:

Dobijaš mirisne, mekane i sočne kolačiće koji su spremni za užinu za manje od 20 minuta – idealni za nenajavljene goste ili brzu poslasticu posle napornog dana

Mali trikovi iz kuhinje:

– Ako nemaš puter, koristi kokosovo ulje – daje blagu aromu i čini testo mekšim.

– Umesto belog brašna, probaj integralno ili speltino za zdraviju verziju.

– Dodaj komadiće čokolade, orahe ili suvo voće za bogatiji ukus.

– Za vegansku varijantu, zameni jaje lanenim semenom pomešanim sa vodom.

Brzi odgovori za slatke dileme:

Koliko se peku kolačići?

– Samo 10–12 minuta na 180°C.

Mogu li se zamrznuti?

– Da, testo možeš zamrznuti i peći kad poželiš.

Kako da ostanu mekani?

– Čuvaj ih u zatvorenoj kutiji sa parčetom hleba unutra.

Koja je najbolja zamena za šećer?

– Med, agava ili kokosov šećer.

Da li su pogodni za decu?

– Naravno, samo smanji šećer i dodaj voće.

Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta nisu samo brza poslastica – oni su mali ritual koji vraća osmeh i donosi toplinu u svakodnevicu. Bilo da ih praviš za sebe, porodicu ili prijatelje, svaki zalogaj podseća da sreća često dolazi u najjednostavnijim stvarima. Uz par osnovnih sastojaka i malo vremena, dobijaš užinu koja spaja miris doma, ukus detinjstva i trenutak opuštanja koji ti je baš potreban.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com