Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta – savršeni za popodnevnu užinu

Posle dugog dana, kada ti zatreba nešto slatko i brzo, pravo rešenje su Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta. Dok se rerna zagreva, kuća se puni toplim mirisom domaće poslastice, a ti znaš da te čeka savršena popodnevna užina.
Najlepše je što za ove kolačiće ne treba posebna oprema ni duga lista sastojaka – dovoljno je par osnovnih namirnica i malo volje da sebi priuštiš trenutak zadovoljstva.
Sve se svodi na par osnovnih namirnica koje već imaš u kuhinji – brašno, jaje, puter i malo šećera. Dok ih mešaš, osećaš kako se svakodnevni umor topi, jer znaš da će za tren cela kuća mirisati na domaću toplinu i da ćeš imati savršenu popodnevnu užinu bez komplikacija.
Sastojci:
- 2 jaja
- 150 g šećera
- 200 ml jogurta ili mleka
- 100 ml ulja
- 1 vanilin šećer
- 250 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- Prstohvat soli
- Po želji: komadići čokolade, borovnice, rendana jabuka, kakao ili orašasti plodovi
Priprema:
– U većoj posudi razmuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom – dovoljno da se sjedine (može viljuškom ili pjenjačom, nije potreban mikser).
– Dodaj ulje i jogurt (ili mleko), pa dobro promešaj.
– Postepeno umešaj brašno pomešano sa praškom za pecivo i prstohvatom soli.
– Kada dobiješ glatku smesu, dodaj po želji komadiće čokolade, voće ili orašaste plodove.
– Sipaj smesu u kalupe za mafine ili oblikuj male kolačiće na plehu obloženom papirom za pečenje.
– Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 10–12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.
Rezultat:
Dobijaš mirisne, mekane i sočne kolačiće koji su spremni za užinu za manje od 20 minuta – idealni za nenajavljene goste ili brzu poslasticu posle napornog dana
Mali trikovi iz kuhinje:
– Ako nemaš puter, koristi kokosovo ulje – daje blagu aromu i čini testo mekšim.
– Umesto belog brašna, probaj integralno ili speltino za zdraviju verziju.
– Dodaj komadiće čokolade, orahe ili suvo voće za bogatiji ukus.
– Za vegansku varijantu, zameni jaje lanenim semenom pomešanim sa vodom.
Brzi odgovori za slatke dileme:
Koliko se peku kolačići?
– Samo 10–12 minuta na 180°C.
Mogu li se zamrznuti?
– Da, testo možeš zamrznuti i peći kad poželiš.
Kako da ostanu mekani?
– Čuvaj ih u zatvorenoj kutiji sa parčetom hleba unutra.
Koja je najbolja zamena za šećer?
– Med, agava ili kokosov šećer.
Da li su pogodni za decu?
– Naravno, samo smanji šećer i dodaj voće.
Mirisni kolačići gotovi za 20 minuta nisu samo brza poslastica – oni su mali ritual koji vraća osmeh i donosi toplinu u svakodnevicu. Bilo da ih praviš za sebe, porodicu ili prijatelje, svaki zalogaj podseća da sreća često dolazi u najjednostavnijim stvarima. Uz par osnovnih sastojaka i malo vremena, dobijaš užinu koja spaja miris doma, ukus detinjstva i trenutak opuštanja koji ti je baš potreban.
