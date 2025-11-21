Savršen mramorni kolač bez jaja i mleka – toliko je dobar da će ga tražiti i oni koji ne poste!

Mramorni kolač – ukusno, posno a i brzo, gosti i ukućani uvek budu oduševljeni.

Savršen kolač bez jaja i mleka – toliko je dobar da će ga tražiti i oni koji ne poste!

Ako tražite dezert koji se pravi brzo, bez skupih sastojaka i bez mnogo muke – posni mramorni kokos kolač na vodi je pravi izbor! Iako je jednostavan, ukusom osvaja svakoga. Mekan, mirisan i savršeno izbalansiran, ovaj kolač je idealan kada vam se jede nešto slatko a što se priprema brzo i jednostavno.

Ne zahteva iskustvo u kuhinji – uspeva i onima koji retko pale rernu. A potpuno je posan i lagan, pa može da se jede bez ikakve griže savesti!

Sastojci:

– 1 čaša kisele vode

– 1 čaša šećera

– 1 čaša mekog brašna

– 1 čaša kokosovog brašna

– 10g vanilin šećera (1 kesica)

– 12g praška za pecivo (1 kesica)

– 1kašika kakaoa

– šećer u prahu za posipanje

Mera je čaša ili šolja od 2 dl.

Ovaj recept za mramorni kolač je dovoljno lagan da ga mogu pripremiti i početnici, a dovoljno ukusan da ga zavole i oni koji inače izbegavaju posne kolače. Ispecite ga jednom i gotovo sigurno ulazi u vašu stalnu rotaciju slatkiša.

Idealno je rešenje kada naiđu nenajavljeni gosti ili kada poželite da zasladite trenutak bez dodatnog opterećenja. Mek, mirisan i vizuelno atraktivan zbog svog izgleda, ovaj kolač često dobije pohvalu tipa: “Ne verujem da je posan!”

Prijatno!

(YouTube/Emily’s Kitchen)

