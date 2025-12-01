Mramorni kolač – ukusno, posno a i brzo se pravi, gosti i ukućani uvek budu oduševljeni.
Savršen kolač bez jaja i mleka – toliko je dobar da će ga tražiti i oni koji ne poste!
Ako tražite dezert koji se pravi brzo, bez skupih sastojaka i bez mnogo muke – posni mramorni kokos kolač na vodi je pravi izbor! Iako je jednostavan, ukusom osvaja svakoga. Mekan, mirisan i savršeno izbalansiran, ovaj kolač je idealan kada vam se jede nešto slatko a što se priprema brzo i jednostavno.
Ne zahteva iskustvo u kuhinji – uspeva i onima koji retko pale rernu. A potpuno je posan i lagan, pa može da se jede bez ikakve griže savesti!
Sastojci:
– 1 čaša kisele vode
– 1 čaša šećera
– 1 čaša mekog brašna
– 1 čaša kokosovog brašna
– 10g vanilin šećera (1 kesica)
– 12g praška za pecivo (1 kesica)
– 1kašika kakaoa
– šećer u prahu za posipanje
Mera je čaša ili šolja od 2 dl.
Ovaj recept za mramorni kolač je dovoljno lagan da ga mogu pripremiti i početnici, a dovoljno ukusan da ga zavole i oni koji inače izbegavaju posne kolače. Ispecite ga jednom i gotovo sigurno ulazi u vašu stalnu rotaciju slatkiša.
Idealno je rešenje kada naiđu nenajavljeni gosti ili kada poželite da zasladite trenutak bez dodatnog opterećenja. Mek, mirisan i vizuelno atraktivan zbog svog izgleda, ovaj kolač često dobije pohvalu tipa: “Ne verujem da je posan!”
Prijatno!
(YouTube/Emily’s Kitchen)
