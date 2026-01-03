Najbolja torta za Božić koju ćete ikada pripremiti – toliko je sočna i ukusna da nestaje za tren

Torta za Božić koja je zaludela sve! Saznajte zašto svi prave „Pijanog Isidora“ i kako se sprema ovaj sočni desert.

Priprema prazničnih poslastica nosi posebnu magiju, ali ništa ne može da se poredi sa trenutkom kada se na sredini trpeze pojavi kraljica božićnog ručka. Miris pečenih oraha, ruma i čokolade je ono što porodica godinama pamti. Ako želite da ove godine apsolutno svi traže parče više, vaša potraga je završena. Ova torta za Božić nije samo običan desert, ona je doživljaj koji savršeno zaokružuje najsvečaniji dan u godini.

Ali, da li ste ikada čuli za tortu pod nazivom „Pijani Isidor“? Njen naziv mami osmeh, ali njen ukus je ono što ostavlja bez reči. Priprema se lakše nego što mislite, a kombinacija maline, ruma i čokolade učiniće je favoritom na vašoj trpezi.

Sastojci za pijanog Isidora:

Za koru:

4 jajeta

200 g šećera

80 g brašna

150 g putera

kašika kakao praha

kašičica praška za pecivo

120 g mlevenih oraha

Za fil:

400 g mlevenih oraha

8 kašika šećera

kesica vanilin šećera

100 ml vode

100 ml ruma

5 kašika pekmeza od maline

Čokoladni fil:

3 jajeta

6 kašika šećera

kesica vanilin šećera

100 g čokolade

200 g putera

Priprema pijanog Isidora:

Prvo je potrebno umutiti puter sa šećerom i žumancima, da biste počeli sa pripremanjem kore za tortu. Zatim dodajte mlevene orahe, prosejano brašno s kakaom i praškom za pecivo. U posebnoj posudi umutiti šam od belanaca i pažljivo ga sjediniti sa smesom. Smestu izliti u kalup za tortu, koji je prethodno obložen papirom za pečenje i peći na 200 stepeni oko 20 minuta. Ako niste sigurni da li je kora pečena, zabodite čačkalicu i vidite da li ostaje na njoj kora kada se izvuče ili je dovoljno pečena.

Ohlađenu koru premazati pekmezom od malina. U posebnoj posudi pomešati mlevene orahe sa šećerom u prahu, preliti rumom i vodom, pa naneti fil preko pekmeza. Za čokoladni fil, umutiti jaja sa šećerom i kuvati na pari. Kad se smesa zgusne, dodati izlomljenu čokoladu i mešati dok se ne rastopi. Kada se fil ohladi, umešati puter. Čokoladni fil rasporediti preko fila od oraha. Tortu staviti u frižider da se ohladi.

Dekorišite je po želji, ali budite spremni – ova torta za Božić toliko je sočna i ukusna da nestaje za tren sa tanjira!

