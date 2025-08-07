Najbolje gurabije na svetu pravile su naše bake, napravite ih, podsetiće vas na detinjstvo!

Omiljena tradicionalna poslastica, pripremljena od jednostavnih sastojaka poput brašna, maslaca ili margarina, šećera i jaja. Ovi prhki kolačići podsećaju na kekse, ali se ističu posebnim ukusom i finijom teksturom.

Gurabije se često obogaćuju orašastim plodovima ili komadićima čokolade, a po završetku pečenja obavezno se posipaju šećerom u prahu. Ovi slatki zalogaji popularni su u raznim kulturama, naročito na Balkanu, i neizostavni su deo prazničnih trpeza i posebnih proslava.

Ovo je jedan starinski recept za gurabije koji će vas sigurno vratiti u detinjstvo i sve one momente koje ste provodili u bakinoj kuhinji!

Sastojci:

250 g maslaca ili margarina

150 g šećera u prahu

1 jaje

1 kašičica vanilin šećera

500 g brašna

prstohvat soli

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Umutite maslac ili margarin sa šećerom u prahu dok ne postane kremasto. Dodajte jaje i vanilin šećer, pa dobro sjedinite. U smesu postepeno dodajte brašno i prstohvat soli. Mešajte dok ne dobijete glatko testo.

Od testa pravite male kuglice ili diskove, a možete ih po želji dekorisati viljuškom ili orasima. Stavite gurabije na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj pećnici na 180°C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Kada su pečene, izvadite ih iz rerne i pustite da se ohlade. Po želji, pospite šećerom u prahu, poslužite uz čaj ili kafu i uživajte u slasnim domaćim gurabijama!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(danas.rs)

