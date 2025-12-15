Najbolje posne bajadere koje se prave, a i jedu za tili čas.

Najbolje posne bajadere za Nikoljdan, nestaju sa stola za 5min – toliko su dobre da ih traže i oni koji ne poste.

Ove posne bajadere uvek rado jedu i oni koji nisu u postu.

Kada se postavljaju stroga pravila ishrane kao što je božićni post, izbor recepata može postati prilično ograničen. Međutim, čak i tokom posta, ne morate se odreći ukusnih poslastica. Upravo zato vam donosimo recept za bajadere koje su neodoljive, a gotove su za samo 20 minuta!

Sastojci

šećer 200 g

voda 150 ml

margarin 125 g

posna čokolada 100 g

mleveni orasi 150 g

posni mleveni keks 220 g

Za glazuru:

posna čokolada 100 g

ulje 3 kašike

Pomešajte vodu i šećer, pa kada smesa provri dodajte iseckan margarin i čokoladu, pa mešajte i kuvajte sve dok se sastojci ne otope i sjedine.

Sklonite sa šporeta, pa dodajte orahe i dobro promešajte, pa dodajte keks. Ako je smesa retka dodajte još malo keksa. U manju tepsiju stavite pek papir i sipajte smesu. Čokoladu otopite sa uljem, pa sipajte preko kolača i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne i posle toga secite po želji.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

