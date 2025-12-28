Najbolje slatko rešenje: Puding keksići gotovi za osam minuta!

Puding keksići su najbolje, brzinsko rešenje za novogodišnje praznike, posebno što različite ukuse možete kombinovati

Puding keksići su jako ukusni, hrskavi i aromatični. Ukuse možete birati i kombinovati.

Predlažemo sledeću kombinaciju. Od jedne smese, napravila sam tri ukusa.

Sastojci za testo:

250 g omekšalog maslaca/margarina

120 g šećera u prahu

1 kesica vanilin šećera

250 g mekog brašna

1 kesica pudinga od vanile

Dodatni sastojci:

1 kesica pudinga sa ukusom slatke pavlake

1 kašičica rendane kore limuna

1 kesica pudinga sa ukusom čokolade

1/2 kašičice cimeta

Priprema:

Izmešajte maslac i šećer u prahu. Ne morate koristiti mikser već možete izmešati viljuškom.

Potom dodajte vanilin šećer brašno i puding od vanile.

Umesite glatko testo i podelite ga na pola.

U jedan deo dodajte puding sa ukusom slatke pavlake i limunovu koricu.

Sjedinite sve sastojke mešenjem.

Napravite rolnicu i upakujte u providnu foliju ili kesu i stavite na pola sata u frižider.

U drugi deo testa dodajte puding od čokolade i cimet,

Postupak je isti kao sa prvi delom testa – sjedinite sve sastojke mešenjem.

Fotografije sa bloga Domaćica za vas

Napravite rolnicu, upakujte u kesicu i stavite u frižider na pola sata.

Nakon pola sata testa izvadite iz frižidera i podelite ih na pola.

Od po jedne polovine testa pravite kuglice veličine većeg lešnika, stavljajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i svaku kuglicu pritisnite viljuškom.

Ili secite rolnice na kolutove debljine oko 5 mm.

Od druge dve polovine testa napravite malo tanje rolnice, i sjednite ih tako što ćete napraviti pletenicu.

I od ovog šarenog testa pravite kuglice veličine većeg lešnika (ili veće po želji) stavljajte ih u pleh i pritisnite viljuškom.

Pravite razmak između keksića jer će tokom pečenja narasti.

Pecite ih u zagrejanoj rerni na 180 stepeni 8-10 minuta.

