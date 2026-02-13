Najbolje slatko rešenje: Puding keksići gotovi za samo osam minuta!

Puding keksići su najbolje, brzinsko rešenje za novogodišnje praznike, posebno što različite ukuse možete kombinovati.
Puding keksići su jako ukusni, hrskavi i aromatični. Ukuse možete birati i kombinovati.
Predlažemo sledeću kombinaciju. Od jedne smese, napravila sam tri ukusa.
Sastojci za testo:
250 g omekšalog maslaca/margarina
120 g šećera u prahu
1 kesica vanilin šećera
250 g mekog brašna
1 kesica pudinga od vanile
Dodatni sastojci:
1 kesica pudinga sa ukusom slatke pavlake
1 kašičica rendane kore limuna
1 kesica pudinga sa ukusom čokolade
1/2 kašičice cimeta
Priprema:
Izmešajte maslac i šećer u prahu. Ne morate koristiti mikser već možete izmešati viljuškom.
Potom dodajte vanilin šećer brašno i puding od vanile.
Umesite glatko testo i podelite ga na pola.
U jedan deo dodajte puding sa ukusom slatke pavlake i limunovu koricu.
Sjedinite sve sastojke mešenjem.
Napravite rolnicu i upakujte u providnu foliju ili kesu i stavite na pola sata u frižider.
U drugi deo testa dodajte puding od čokolade i cimet,
Postupak je isti kao sa prvi delom testa – sjedinite sve sastojke mešenjem.
Fotografije sa bloga Domaćica za vas
Napravite rolnicu, upakujte u kesicu i stavite u frižider na pola sata.
Nakon pola sata testa izvadite iz frižidera i podelite ih na pola.
Od po jedne polovine testa pravite kuglice veličine većeg lešnika, stavljajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i svaku kuglicu pritisnite viljuškom.
Ili secite rolnice na kolutove debljine oko 5 mm.
Od druge dve polovine testa napravite malo tanje rolnice, i sjednite ih tako što ćete napraviti pletenicu.
I od ovog šarenog testa pravite kuglice veličine većeg lešnika (ili veće po želji) stavljajte ih u pleh i pritisnite viljuškom.
Pravite razmak između keksića jer će tokom pečenja narasti.
Pecite ih u zagrejanoj rerni na 180 stepeni 8-10 minuta.
