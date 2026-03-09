Ovaj kolač sa višnjama pravi se brzo i bez miksera. Idealan posni desert koji uspijeva svima i ima savršen ukus.

Najbolji posni brzinski kolač sa višnjama – ne treba vam ni mikser, a bolji niste probali.

Ako tražite savršen desert tokom posta, ovaj kolač sa višnjama je pravo rešenje. Sprema se brzo, bez miksera i komplikovanih sastojaka, a ukus je toliko dobar da će ga svi tražiti ponovo.

Jednostavan kolač koji uspeva svima

Ovaj kolač je idealan je za sve koji žele brz i ukusan desert bez puno truda. Dovoljno je nekoliko osnovnih sastojaka koje vjerovatno već imate u kuhinji.

Priprema je toliko laka da ga mogu napraviti i oni koji rijetko prave kolače. Upravo zato je ovaj kolač postao omiljen u mnogim domovima tokom posta.

Savršen spoj ukusa

Sočne višnje daju kolaču laganu kiselkastu notu koja savršeno balansira slatkoću tijesta. Kada se ispeče, ovaj kolač dobija mekanu i mirisnu strukturu kojoj je teško odoljeti.

Sastojci:

2 šolje brašna

1 šolja šećera

1 šolja vode

1/2 šolje ulja

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

oko 200 g višanja (svježih ili iz tegle)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U posudi pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo i vanilin šećer. Dodajte vodu i ulje, pa sve dobro promiješajte varjačom dok ne dobijete glatku smesu.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje, a preko rasporedite višnje. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 30 minuta.

Kada se ohladi, pospite šećerom u prahu. Tako dobijate savršen kolač sa višnjama koji je brz, ukusan i idealan za dane posta.

Ako vam treba jednostavan desert koji uvijek uspe, ovaj kolač sa višnjama je pravi izbor. Brza priprema, minimalni sastojci i fantastičan ukus čine ga jednim od najboljih posnih kolača koje možete napraviti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com