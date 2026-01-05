Najbolji posni kolač sa jabukama i orasima – „smućkaj pa prospi“ toliko je i jednostavno i brzo, a pre svega i veoma ukusno!

Najbolji posni kolač sa jabukama i orasima – „smućkaj pa prospi“ toliko i je jednostavno i brzo, a pre svega i veoma ukusno!
Posni kolač sa jabukama, grizom i orasima koji se pravi na licu mesta – brzo, ukusno i neodoljivo!
Isprobajte jednostavan i ukusan posni kolač s jabukama i orasima – pravi domaći specijalitet koji će vas osvojiti na prvi zalogaj!
Ovaj recept, inspirisan tradicionalnim načinom pripreme naših baka, savršen je izbor za one koji traže brzu, a istovremeno sočnu i mirisnu poslasticu. Kombinacija jabuka i oraha daje mu bogat ukus, dok jednostavna priprema omogućava da u njemu uživate bez previše truda.
Idealno rešenje za svaku priliku – probajte i uverite se sami!
Potrebno je:
– 2 jabuke
– 100 gr mlevenih oraha
– 50 gr seckanih
– 1 šaka suvog grožđa
– malo cimeta
– 1 kašika šećera
– 150 gr griza
– 1 prašak za pecivo
– 4 kašike džema
– sok pola limuna
– korica limuna
– 50 ml ulja
Jabuke izrendati, dodati cimet ulje, pola mlevenih oraha, jedna šaka suvog grožđa, šećer, griz sa praškom za pecivo, sok pola limuna i sve dobro izjednačiti.
Manji pleh premazati uljem i posuti brašnom i istresti testo i poravnati.
Posuti seckanim orasim i peči na 190 stepeni oko 40-50 min. Ohlađen kolač premazati džemom i posuti malo još ml. orasima. Iseći na krupnije kocke i svaki još provući kroz mlevene orahe. Sočan rastresit i sjajnog ukusa.
(Youtube-Bakina kuhinja/novosti.rs)
