Najbolji recept za bakin kolač: Tajna je u 1 sastojku koji svi zaborave da stave u testo, a pravi ogromnu razliku

Najbolji recept za bakin kolač! Tajna je u 1 sastojku koji ga čini mekim i hrskavim. Zaboravite sve ostale recepte!

Nema boljeg mirisa od onog koji se širi kućom kada se peče bakin kolač. To je ukus topline i čiste sreće. Međutim, često nam se dešava da testo ispadne suvo, teško i da mu fali „ono nešto“. To nešto nije magija, već mali trik koji su prave domaćice krile u rukavu.

Pravi, najbolji recept za bakin kolač zahteva samo jedan, zaboravljeni sastojak. On čini da kolač bude savršeno mekan iznutra, a hrskav spolja – i to svaki put! Trik je u limunu! I to ne samo u aromi, već i u moći njegovog soka.

Većina ljudi zaboravi da doda rendanu koricu limuna (koja daje neophodnu aromu i svežinu), ali prava tajna je mala kašičica sveže isceđenog soka od limuna. Kiselina u soku reaguje sa praškom za pecivo i mlekom, stvarajući mehuriće vazduha koji testo čine neverovatno vazdušastim. Tako se dobija savršen balans ukusa i teksture, što je tajna profesionalnih poslastičara.

Sastojci:

3 cela jajeta

200 g šećera

1 vanilin šećer

250 ml mleka

100 ml ulja (ili 100 g otopljenog maslaca)

300 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Korica od celog limuna

1 kašičica soka od limuna

Prstohvat soli

Priprema:

U velikoj posudi, mikserom penasto umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Mutite sve dok smesa ne postane gotovo bela i veoma kremasta. To je ključ za vazdušasto testo!

Smanjite brzinu miksera na najniže, pa postepeno dodajte ulje (ili maslac) i mleko. Kratko mešajte dok se sve lepo ne sjedini.

U posebnoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Ovu mešavinu, malo po malo, dodajte u tečne sastojke, muteći najnižom brzinom. Prestanite čim nestanu grudvice.

Sada dolazi tajni sastojak! U gotovo testo lagano kašikom umešajte sitno rendanu koricu celog limuna i onu jednu kašičicu soka od limuna. Nežno pomešajte.

Zagrejte aparat za bakin kolač. Pecite svaki kolač dok ne dobije prelepu zlatno-žutu boju.

Slažite ih na tanjir, pospite prah šećerom i poslužite tople uz džem, eurokrem ili šlag. Uživajte u ukusu detinjstva!

Uživajte u hrskavom savršenstvu!

Sada kada znate trik sa limunom, vaš bakin kolač će uvek biti bolji nego iz poslastičarnice! Osećaj blagog mirisa citrusa i savršene teksture garantuje da će ovo biti najbolji recept za bakin kolač koji ste ikada probali.

Bacite stare recepte! Napravite ovaj, sigurno je najbolji, i javite nam utiske!

