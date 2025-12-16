Najbolji recept za svima omiljeni bakin kolač: Mekan i izdašan, a što duže stoji to je bolji

Donosimo najjednostavniji recept za bakin kolač na čaše. Mekan i izdašan, savršen je za celu porodicu i ostaje svež danima.

Jednostavno ne može biti bolje! Ovako se pravi bakin kolač: mekan i izdašan, a najbolji je trik to što je sutradan još ukusniji.

Bakin kolač ili galete su neprevaziđena poslastica koja mnoge asocira na detinjstvo. Uz ovaj recept gde su sve mere na čaše, sigurno će vam uspeti iz prve. Rezultat je kolač koji je mekan i izdašan, a najbolji deo je što je sutradan, pa čak i prekosutra, jednako sočan.

Sastojci:

3 čaše brašna

1 čaša šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

3 jajeta

1 čaša ulja

1 čaša mleka

Priprema:

Pekač uključiti da se zagreje. Pomešati suve sastojke: brašno, prašak za pecivo, šećer i vanilin šećer. Zatim dodati jaja, mleko i ulje.

Sve dobro izmesati, da se dobije fina smesa. Blago pouljiti pekač (tako svaki put pre nego što stavite novu količinu smese) i kutlačom izliti smesu na sredinu pekača, pa ravnomerno raspodeliti istu.

Pokušajte da to uradite za manje od 10 sekundi. Zatim poklopite i pecite 2 – 3 minuta.

Mali trikovi za testo: Kako da kolač bude najmekši i najizdašniji

Iako je recept na čaše jednostavan, par dodatnih trikova garantuje da će vaš bakin kolač biti zaista mekan i izdašan:

Temperatura jaja: Jaja i mleko treba da budu sobne temperature pre nego što ih dodate u smesu. Hladni sastojci mogu učiniti testo gušćim i manje elastičnim.

Testo mora da diše: Nemojte preterano mutiti smesu nakon što dodate brašno. Mutite samo dok se sastojci ne sjedine. Preterano mešanje razvija gluten, što može dovesti do toga da kolač postane žilav umesto mekan.

Zamenite ulje: Ako želite još bogatiji, izdašniji ukus, polovinu ulja zamenite rastopljenim puterom (na primer, pola čaše ulja i pola čaše rastopljenog putera).

Prah za pecivo je ključ: Uvek proverite rok trajanja praška za pecivo. Svež prašak za pecivo obezbeđuje da će kolač lepo narasti i biti vazdušast.

Profesionalni savet: Kada sipate testo u pekač, neka bude tek toliko da prekrije rešetku. Ako stavite previše, galete će biti previše tanke i suve, a ne mekane i izdašne.

Isprobajte ovaj jednostavan recept i uživajte u kolaču koji je mekan i izdašan i koji će vas vratiti u detinjstvo.

Imate li i vi tajni trik za bakin kolač?

