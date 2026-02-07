Najbolji recept za ukusnu zebra tortu koja košta manje od 500 dinara

Pronašli smo odličan recept za tzv. zebra tortu koja će vas koštati manje od 500 dinara, a zadovoljiće skoro svačije nepce.

Ko kaže da ukusne torte nužno moraju da budu i skupe? Kako bismo vam dokazali da to nije tako, pronašli smo odličan recept za tzv. zebra tortu koja će vas koštati manje od 500 dinara, a zadovoljiće skoro svačije nepce.

Plus, vrlo je jednostavna za pripremu pa nećete sate i sate provesti u kuhinji.

Zvuči odlično, zar ne? Stoga se bacite na posao i svoje drage (ali i svoje nepce) iznenadite ovim ukusnim desertom.

Sastojci:

Kora: 2 jaja, 2 kašike brašna,

1 kašika kakaa (po želji),

2 kašike šećera,

2 kašike ulja,

2 kašike mleka,

pola praška za pecivo

Krem: 1 litra mleka ,

4 kašike gustina,

6 kašika šećera,

2 vanilin šećera,

2 kašike kakaa,

malo ekstrakta vanile

Priprema:

1. Za početak, odvojite žumanca od belanaca. U posudu sa žamancima dodajte šećer i dobro izmiksajte. Potom dodajte ulje, brašno, kakao, mleko i prašak za pecivo pa sve dobro promešajte. Belanca umutite u čvrsti sneg pa pomešajte sve zajedno.

2. Jednoličnu smesu ulijte u kalup koji ste prethodno nauljili i stavite u rernu 15 minuta na 200 stepeni.

3. Dok se kora peče, pripremite krem. Mleko podelite na dva jednaka dela u dve posude i u obe posude dodajte po 3 kašike šećera i po 2 pune kašike gustina. U prvu posudu dodajte vanilin šećer i ekstrakt vanile, a u drugu kakao. I jedan i drugi krem stavite da se kuvaju dok se ne dobije gusta smesa.

4. Nakon što izvadite koru iz rerne, nakvasite je mlekom, a potom naizmenično dodajte beli i smeđi krem dok ih ne potrošite.

5. Gotovu tortu stavite na hlađenje na 3 sata. Prijatno!

