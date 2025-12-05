Da li je ovo najbrža čokoladna torta na svetu?

Najbrža čokoladna torta na svetu: Samo 3 sastojka, 0 muke i 100% užitka!

Čokoladna fantazija za tren oka – samo 3 sastojka i torta je gotova! Zaboravite na brašno, jaja i sve komplikovane korake – ovaj slatkiš je toliko jednostavan da će vam ući u rutinu, možda čak i svakodnevnu.

Ako ste od onih koji ne mogu da zamisle dan bez čokolade, ovo će vam biti pravo otkriće. Priprema je toliko brza i laka da uspeva i onima koji tek otkrivaju magiju kuhinje.

Nema pravljenja kora, nema stajanja pored rerne i čekanja da testo nadođe. Samo 3 sastojka – sjedinite ih, sipajte u kalup i za kratko vreme uživaćete u savršeno mekanoj i bogatoj torti.

Kada se ispeče, vaš posao je samo da se opustite i prepustite omiljenom čokoladnom ukusu koji osvaja na prvi zalogaj.



Sastojci:

350 gr čokoladnih kolačića

370 gr mleka

2 1/4 kašičice praška za pecivo

Priprema:

Čokoladni keks izblendajte u blenderu. Potom sipajte samleveni čokoladni keks u činiju, dodajte prašak za pecivo i promešajte.

Nakon toga, dodajte toplo mleko i promešajte, a onda i izblendajte kako biste dobili kompaktnu masu.

Izručite masu u kalup i ispecite 180 stepeni na 15 minuta.

Izvrnute tortu i pustite je da se ohladi nekoliko minuta. Nakon toga po želji, možete da je premažete omiljenim čokoladnim kremom i da uživate u rapsodiji ukusa.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Emma’s Goodies)

