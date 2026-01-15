Najbrža poslastica na svetu: Od 3 sastojka koja već imate, dobijate čudo od kolača koje se topi u ustima

Recept za najbrži kolač na svetu: 3 sastojka, bez pečenja, a ukusan kao iz najbolje poslastičarnice. Isprobajte ovu hit poslasticu!

Ovo je najbrži kolač za koji vam trebaju samo 3 sastojka. Svako može da ga napravi, a ukus je čista desetka.

Društvene mreže su bukvalno „eksplodirale“ zbog recepta koji je srušio sve rekorde u jednostavnosti. Ako ste mislili da je za vrhunski desert potrebno mnogo vremena i brdo sudova, prevarili ste se. Predstavljamo vam najbrži kolač koji se priprema za neverovatnih 5 minuta, a rezultat je toliko fantastičan da će vaši gosti misliti da ste sate proveli u kuhinji.

Ono što ovaj recept čini posebnim jeste njegova prilagodljivost – menjanjem soka menjate i boju i ukus, pa tako svaki put možete imati potpuno novu poslasticu na stolu.

Sastojci:

Za ovaj najbrži kolač potrebna su vam samo tri osnovna sastojka:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša ( može biti od pomorandže, ili sok od višanja)

120 g kukuruznog skroba (1 šolja)

kokos za ukrašavanje (opciono)

Priprema: Brže od bilo kog pudinga

Priprema ovog kolača je brža od bilo kog pudinga!

Stavite šerpu na ringlu, sipajte 5 čaša soka i lagano zagrevajte.

Zatim dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se ne istopi.

Dodajte i šećer pa zagrevajte dok ne dobijete gustu masu kao za puding. Ključ je u stalnom mešanju kako bi se izbegle grudvice.

Hlađenje i serviranje

Zatim stavite smesu u kalupe oblika po želji, koje ste prethodno nakvasili vodom. Ostavite da se malo ohladi i stegne. Kada izvadite kolač iz kalupa uvaljajte u kokos i služite, piše Stil.

Savet: Kalupe kvasite hladnom vodom, to garantuje da će se kolač lako izvaditi!

Bez obzira na to da li vam gosti stižu nenajavljeni ili prosto želite da obradujete porodicu bez prljanja pola kuhinje, ovo je rešenje koje nikada ne izneveri. Kada ga jednom probate, shvatićete da ukusna poslastica ne mora biti komplikovana – ponekad je upravo najbrži kolač onaj koji izmami najviše osmeha na licima vaših ukućana.

Prijatno!

