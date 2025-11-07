Najbrži kolač da se raspametiš: Traži samo 5 minuta posla, a miris i ukus su priča za sebe

Sjajan recept za kolač sa čokoladnim keksom, mlečnom čokoladom i kikirikijem. Idealan za iznenadne goste – gotov brže nego što skuvate kafu!

Kolač za 5 minuta – bez rerne! Ukus je toliko bogat da nećete verovati da ste ga sami napravili

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta.

Sastojci:

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50 g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

Detalje pripreme pogledajte u videu.

Ovaj čokoladni desert je dokaz da savršeno uživanje ne mora da zahteva sate u kuhinji. Sa samo pet minuta posla i bez paljenja rerne, dobijate bogati ukus koji će vas zaista raspametiti.

Ne čekajte posebnu priliku – probajte ovaj recept već danas i uverite se da je brzina zaista jednaka kvalitetu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com