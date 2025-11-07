Najbrži kolač da se raspametiš: Traži samo 5 minuta posla, a miris i ukus su priča za sebe

 –  

Sjajan recept za kolač sa čokoladnim keksom, mlečnom čokoladom i kikirikijem. Idealan za iznenadne goste – gotov brže nego što skuvate kafu!

Kolač za 5 minuta – bez rerne! Ukus je toliko bogat da nećete verovati da ste ga sami napravili

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta.

Sastojci:

  • 1 jaje
  • Prstohvat soli
  • Šećer 50 g
  • Vanilin šećer 10 g
  • Brašno 20 g
  • Kukuruzni skrob 20 g
  • Mleko 500 ml
  • Maslac 50-60 g
  • Čokoladni keks 300 g
  • Mlečna čokolada 180 g
  • Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g
  • Mleveni kikiriki 90g.

Detalje pripreme pogledajte u videu.

Ovaj čokoladni desert je dokaz da savršeno uživanje ne mora da zahteva sate u kuhinji. Sa samo pet minuta posla i bez paljenja rerne, dobijate bogati ukus koji će vas zaista raspametiti.

Ne čekajte posebnu priliku – probajte ovaj recept već danas i uverite se da je brzina zaista jednaka kvalitetu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com