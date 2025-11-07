Najbrži kolač da se raspametiš: Traži samo 5 minuta posla, a miris i ukus su priča za sebe

Kolač za 5 minuta – bez rerne! Ukus je toliko bogat da nećete verovati da ste ga sami napravili
Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta.
Sastojci:
- 1 jaje
- Prstohvat soli
- Šećer 50 g
- Vanilin šećer 10 g
- Brašno 20 g
- Kukuruzni skrob 20 g
- Mleko 500 ml
- Maslac 50-60 g
- Čokoladni keks 300 g
- Mlečna čokolada 180 g
- Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g
- Mleveni kikiriki 90g.
Detalje pripreme pogledajte u videu.
Ovaj čokoladni desert je dokaz da savršeno uživanje ne mora da zahteva sate u kuhinji. Sa samo pet minuta posla i bez paljenja rerne, dobijate bogati ukus koji će vas zaista raspametiti.
Ne čekajte posebnu priliku – probajte ovaj recept već danas i uverite se da je brzina zaista jednaka kvalitetu!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com