Najbrži kolač na svetu: Osvojiće vas na prvi zalogaj, pravi se za 5 minuta! (video)

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga napraviti za samo 5 minuta.

Sastojci:

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

Priprema:

Detalje o tome kako da pripremate ovaj kolač pogledajte u videu.

