Najbrži kolač na svetu: Osvojiće vas na prvi zalogaj, pravi se za 5 minuta! (video)

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga napraviti za samo 5 minuta.

Sastojci:

  • 1 jaje
  • Prstohvat soli
  • Šećer 50g
  • Vanilin šećer 10 g
  • Brašno 20 g
  • Kukuruzni skrob 20 g
  • Mleko 500 ml
  • Maslac 50-60 g
  • Čokoladni keks 300 g
  • Mlečna čokolada 180 g
  • Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g
  • Mleveni kikiriki 90g.

Priprema:

Detalje o tome kako da pripremate ovaj kolač pogledajte u videu.

