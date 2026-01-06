Najbrži kolač na svetu za kojim su poludeli milioni: Gotov za 5 minuta, a ukus mu je božanstven

Sjajan recept za kolač sa čokoladnim keksom, mlečnom čokoladom i kikirikijem. Idealan za iznenadne goste – gotov brže nego što skuvate kafu!

Najbrži kolač na svetu gotov je za samo 5 minuta, a ukus je čista magija – potpuno će vas oduševiti!

Svi imamo one dane kada nam se jede nešto domaće i slatko, ali nam ne pada na pamet da palimo rernu ili prljamo gomilu sudova. Baš u tim trenucima ovaj kolač uskače kao spas. Ne treba vam nikakvo poslastičarsko umeće, a gotovi ste bukvalno za 5 minuta, dok se kafa još nije ni prohladila.

Iako se pravi neverovatno brzo, on na stolu izgleda toliko dobro da niko neće verovati koliko ste malo truda uložili. Idealan je kad vam se najave gosti ili kad jednostavno želite da ugodite sebi posle napornog dana, a da pritom ne provedete ceo dan u kuhinji.

Sastojci:

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50 g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

Detalje pripreme pogledajte u videu.

Mali trikovi da vam kolač svaki put uspe iz prve

Iako je recept „prost kao pasulj“, par sitnica može učiniti da ovaj kolač bude još bolji:

Keks ne mora biti savršen: Ako nemate čokoladni keks, slobodno upotrebite običan keks s maslacem ili čak ostatke onog koji vam stoji u kutiji. Čokoladni preliv će ionako sve to povezati u savršen ukus.

Kikiriki je tajni sastojak: Nemojte preskakati kikiriki u glazuri! On daje tu „Snickers“ notu koja ovaj kolač izdvaja od običnih puding-kolača. Ako ga ne volite, zamenite ga pečenim lešnikom.

Hlađenje je ključ: Iako je gotov za 5 minuta, ovaj kolač je najlepši kada odstoji makar sat vremena u frižideru. Keks će taman toliko omekšati da se kolač topi u ustima, a seći ćete ga kao od šale.

Krema bez grudvica: Da vam se skrob i brašno ne bi zgrudvali, prvo ih pomešajte sa malo hladnog mleka i šećerom da dobijete glatku smesu, pa tek onda dodajte u ostatak mleka.

Zašto ćete stalno praviti ovaj kolač?

Osim što je brz, on je i neverovatno ekonomičan. Većinu sastojaka, poput jaja, brašna i mleka, verovatno već imate u kuhinji. Ovo je onaj tip recepta koji se prepisuje na komad papira i drži zalepljen na frižideru za „hitne slučajeve“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com