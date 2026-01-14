Najjednostavniji recept za vazdušaste krofne: Narastu ogromne, a ne upiju ni kap ulja

Najjednostavniji recept za mekane vazdušaste krofne je jednostavan, brz i savršen za sve ljubitelje slatkog. Uspeva svakom!

Ubedljivo najjednostavniji i najbolji recept za vazdušaste krofne. Ako želite da vaša kuhinja bude ispunjena toplim, slatkim mirisom i ukusom, ovaj recept je baš ono što vam treba!

Zamislite miris sveže ispečenih krofni koji se širi iz vaše kuhinje—mekane, sočne, a nikako masne! Ovaj recept za mekane krofne je jednostavan, brz i savršen za sve ljubitelje slatkog. Tajna leži u tome što ove krofne ne upijaju ulje, a iako je testo zaista lagano, one rastu do ogromnih veličina, vraćajući vas u detinjstvo s njihovim neverovatnim mirisom.

Ako želite da vaša kuhinja bude ispunjena toplim, slatkim mirisom i ukusom, ovaj recept za vazdušaste krofne je baš ono što vam treba!

Potrebno je:

1 kg brašna (tip 400 meko)

600 ml mleka

1 pakovanje kvasca (50 g)

3 ravne kašike masti (ili ulja)

4 ravne kašike šećera

1 kašičica soli

2 kašičice šećera za kvasac

2 žumanca

Priprema:

U mlako mleko izdrobiti kvasac, staviti 2 kašičice šećera i ostaviti da nadođe. Za to vreme, u većoj vanglici, umutiti 2 žumanca, dodati mast (ili ulje), šećer, so pa na kraju dodati i nadošli kvasac. Sve umešati pa postepeno dodavati brašno i mutiti. Zamesti testo srednje mekoće (važno da se ne lepi za ruke i radnu površinu). Tako umešeno testo ostaviti da odmori 20-30 minuta.

Posle 30-ak minuta testo ponovo malo premesiti bez dodavanja brašna i rastanjiti na debljinu manju od 1 cm (od prilike 7-8 mm).

Čašom vaditi krofne, pa ostaviti da odstoje sa svake strane po 5 minuta. Za to vreme zagrejati ulje na umerenoj temperaturi. Pre prženja krofne još malo blago rastanjiti oklagijom i ostaviti da malo odmore.

Savet plus

Kada se krofne stavljaju u ulje bitno je da ona strana koja je bila na stolu sada bude gore.

Gotove krofne uvaljati u prah šećer i poslužiti tople.

