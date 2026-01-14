Najjednostavniji recept za vazdušaste krofne: Narastu ogromne, a ne upiju ni kap ulja

Ubedljivo najjednostavniji i najbolji recept za vazdušaste krofne. Ako želite da vaša kuhinja bude ispunjena toplim, slatkim mirisom i ukusom, ovaj recept je baš ono što vam treba!
Zamislite miris sveže ispečenih krofni koji se širi iz vaše kuhinje—mekane, sočne, a nikako masne! Ovaj recept za mekane krofne je jednostavan, brz i savršen za sve ljubitelje slatkog. Tajna leži u tome što ove krofne ne upijaju ulje, a iako je testo zaista lagano, one rastu do ogromnih veličina, vraćajući vas u detinjstvo s njihovim neverovatnim mirisom.
Ako želite da vaša kuhinja bude ispunjena toplim, slatkim mirisom i ukusom, ovaj recept za vazdušaste krofne je baš ono što vam treba!
Potrebno je:
- 1 kg brašna (tip 400 meko)
- 600 ml mleka
- 1 pakovanje kvasca (50 g)
- 3 ravne kašike masti (ili ulja)
- 4 ravne kašike šećera
- 1 kašičica soli
- 2 kašičice šećera za kvasac
- 2 žumanca
Priprema:
U mlako mleko izdrobiti kvasac, staviti 2 kašičice šećera i ostaviti da nadođe. Za to vreme, u većoj vanglici, umutiti 2 žumanca, dodati mast (ili ulje), šećer, so pa na kraju dodati i nadošli kvasac. Sve umešati pa postepeno dodavati brašno i mutiti. Zamesti testo srednje mekoće (važno da se ne lepi za ruke i radnu površinu). Tako umešeno testo ostaviti da odmori 20-30 minuta.
Posle 30-ak minuta testo ponovo malo premesiti bez dodavanja brašna i rastanjiti na debljinu manju od 1 cm (od prilike 7-8 mm).
Čašom vaditi krofne, pa ostaviti da odstoje sa svake strane po 5 minuta. Za to vreme zagrejati ulje na umerenoj temperaturi. Pre prženja krofne još malo blago rastanjiti oklagijom i ostaviti da malo odmore.
Savet plus
Kada se krofne stavljaju u ulje bitno je da ona strana koja je bila na stolu sada bude gore.
Gotove krofne uvaljati u prah šećer i poslužiti tople.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com