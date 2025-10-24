Najkremastija čokoladna torta: Bez pečenja i gotova za samo 30 minuta, a ukusom oduševljava sve

Svi vole brze i jednostavne poslastice! Ako tražite savršenu čokoladnu tortu bez pečenja, koja je gotova za samo pola sata, pronašli ste je.

Ova kremasta čokoladna torta je spas za nenajavljene goste i proslave. Tajna je u triku sa podlogom i savršenom odnosu čokolade i kreme, zbog čega je ova torta nepogrešiv hit koji oduševljava baš svakoga. Vreme je da zaboravite na rernu!

Sastojci:

Za podlogu:

300 g mlevenog plazma keksa (ili drugih masnih biskvita)

150 g putera (otopljenog)

3 kašike mleka (ili soka od narandže za poseban ukus)

Za najkremastiji fil:

200 g kvalitetne crne čokolade (70% kakaoa)

100 g mlečne čokolade

250 g putera (omekšalog, sobne temperature)

200 g šećera u prahu

50 ml slatke pavlake (za topljenje čokolade)

300 ml neutralne pavlake za šlag (ili slatke pavlake sa 30% masti)

Tajna najkremastijeg fila: Bez kuvanja i za 15 minuta

Kremastu teksturu i brzinu postižemo izostavljanjem klasičnog kuvanja fila. Umesto toga, oslanjamo se na kvalitetnu, rastopljenu čokoladu i savršeno umućenu puter-kremu.

Važno je naglasiti: 30 minuta je vreme pripreme i slaganja. Posle toga ide hlađenje.

Priprema (gotova za 30 minuta)

1. Korak:

U posudi pomešajte mleveni keks, otopljeni puter i mleko. Dobro sjedinite dok ne dobijete vlažnu, kompaktnu smesu. Smesu utisnite u kalup prečnika 20-22 cm, obložen pek papirom. Odmah stavite u frižider dok pripremate fil.

2. Korak:

Čokoladu izlomite i prelijte sa 50 ml slatke pavlake. Otopite je na pari ili u mikrotalasnoj, a zatim ostavite da se malo prohladi. U drugoj posudi mikserom umutite omekšali puter sa šećerom u prahu dok ne dobijete penastu smesu. U umućeni puter postepeno dodajte prohlađenu otopljenu čokoladu i dobro sjedinite. Posebno umutite preostalih 300 ml pavlake u čvrst šlag. Nežno špatulom umešajte šlag u čokoladnu smesu. Pažnja: Mešajte kratko i nežno kako bi fil ostao vazdušast – to je ključ za kremastu teksturu!

3. Korak:

Fil izlijte preko podloge od keksa. Poravnajte i stavite u frižider na minimalno 4 sata, a najbolje preko noći, da se stegne. Pre služenja, ukrasite rendanom čokoladom, kakaoom ili svežim voćem.

Ova čokoladna torta bez pečenja je dokaz da je za vrhunski ukus i oduševljenje gostiju potrebno samo pola sata i nekoliko jednostavnih trikova!

