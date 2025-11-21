Najkremastija torta sa plazmom – gosti će tražiti još jedno parče

Najkremastija torta sa plazmom – štracatela recept koji je lagan, kremast i savršen za slavlje i rođendane.

Kada želite desert koji je lagan, kremast i ostavlja utisak na goste, tu je najkremastija torta sa plazmom u štracatela verziji. Spoj domaće plazme i čokoladnih listića daje savršen balans između tradicije i modernog ukusa.

Zašto će vam se dopasti

Koliko puta ste želeli da poslužite tortu koja se topi u ustima, a ne zahteva sate u kuhinji? Upravo tada na scenu stupa najkremastija torta sa plazmom – desert koji se lako pravi, a izgleda kao da je delo profesionalnog poslastičara.

Recept za štracatela tortu sa plazmom

Sastojci:

300 g plazma keksa (u komadu)

500 ml slatke pavlake

200 g kristal šećera

1 l mleka

200 ml vode

3 kesice želatina (30 g)

100 g mlečne čokolade

100 g bele čokolade (može i euroblok)

Priprema:

1 .Pomešajte mleko i vodu, pa odvojite oko 150 ml tečnosti u posebnu posudu.

2. U toj manjoj posudi razmutite želatin prema uputstvu.

3. U većoj šerpi zagrejte mleko, vodu i šećer dok se ne rastopi.

4. Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta.

5. Dodajte razmućen želatin u mlečnu smesu, pa sjedinite sa pavlakom.

6. Umešajte komadiće plazme i seckanu čokoladu (mlečnu i belu).

7. Sipajte smesu u kalup i ostavite da se stegne u frižideru najmanje 4 sata.

Rezultat je lagana, kremasta torta koja se lako seče i savršeno uklapa u slavske trpeze.

Najčešća pitanja

Koliko dugo može da stoji torta u frižideru?

Do 3 dana, uz pravilno čuvanje.

Mogu li unapred da pripremim fil?

Da, fil se može napraviti dan ranije.

Da li je pogodna za rođendane?

Apsolutno – dekorativna je i svi je vole.

Ako tražite desert koji je istovremeno praktičan i neodoljivo ukusan, najkremastija torta sa plazmom u štracatela verziji je pravi izbor. Jednostavna je za pripremu, a efekat na goste je zagarantovan – kremasta, dekorativna i nezaboravna. Kada je jednom napravite, postaće obavezna na svakoj svečanoj trpezi. Topi se u ustima, ostaje u sećanju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com