Najkremastija torta sa plazmom – gosti će tražiti još jedno parče

Kada želite desert koji je lagan, kremast i ostavlja utisak na goste, tu je najkremastija torta sa plazmom u štracatela verziji. Spoj domaće plazme i čokoladnih listića daje savršen balans između tradicije i modernog ukusa.
Zašto će vam se dopasti
Koliko puta ste želeli da poslužite tortu koja se topi u ustima, a ne zahteva sate u kuhinji? Upravo tada na scenu stupa najkremastija torta sa plazmom – desert koji se lako pravi, a izgleda kao da je delo profesionalnog poslastičara.
Recept za štracatela tortu sa plazmom
Sastojci:
- 300 g plazma keksa (u komadu)
- 500 ml slatke pavlake
- 200 g kristal šećera
- 1 l mleka
- 200 ml vode
- 3 kesice želatina (30 g)
- 100 g mlečne čokolade
- 100 g bele čokolade (može i euroblok)
Priprema:
1 .Pomešajte mleko i vodu, pa odvojite oko 150 ml tečnosti u posebnu posudu.
2. U toj manjoj posudi razmutite želatin prema uputstvu.
3. U većoj šerpi zagrejte mleko, vodu i šećer dok se ne rastopi.
4. Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta.
5. Dodajte razmućen želatin u mlečnu smesu, pa sjedinite sa pavlakom.
6. Umešajte komadiće plazme i seckanu čokoladu (mlečnu i belu).
7. Sipajte smesu u kalup i ostavite da se stegne u frižideru najmanje 4 sata.
Rezultat je lagana, kremasta torta koja se lako seče i savršeno uklapa u slavske trpeze.
Najčešća pitanja
Koliko dugo može da stoji torta u frižideru?
Do 3 dana, uz pravilno čuvanje.
Mogu li unapred da pripremim fil?
- Da, fil se može napraviti dan ranije.
Da li je pogodna za rođendane?
- Apsolutno – dekorativna je i svi je vole.
Ako tražite desert koji je istovremeno praktičan i neodoljivo ukusan, najkremastija torta sa plazmom u štracatela verziji je pravi izbor. Jednostavna je za pripremu, a efekat na goste je zagarantovan – kremasta, dekorativna i nezaboravna. Kada je jednom napravite, postaće obavezna na svakoj svečanoj trpezi. Topi se u ustima, ostaje u sećanju.
