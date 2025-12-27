Najkremastiji kolač, gotov za 10 minuta: Pravi se od par jeftinih sastojaka, a razgrabe ga za tren!

Predstavljamo vam najbrži recept za domaću keks tortu koji svima uspeva. Najkremastiji kolač napravićete za desetak minuta. Sastojke uglavnom već imate u svojoj kuhinji.
Slatki desert sa ukusom kafe uvek je sjajan izbor za brzo posluženje uz šoljicu kafe, naročito ako vam za njegovu pripremu ne treba mnogo vremena i sastojaka.
Za ovu kremastu tortu možete upotrebiti bilo koji keks, a možete povećati količinu instant kafe u receptu ako želite da bude „jača“.
Sastojci:
- pakovanje keksa po izboru
- 125 ml toplog mleka + još jedna kašika
- 2 kašike instant kafe
- 1 kašika šećera
- 1 kašika kakao praha
- 250 ml slatke pavlake
- 40 grama šećera u prahu
Dekoracija:
- 1 kašika kristal šećera
- 1 kašika mleka
- 1 kašika instant kafe
- 1 kašika kakao praha
Priprema
Za umakanje keksa: Sipajte 125 ml toplog mleka, 1 kašiku instant kafe i 1 kašiku šećera, pa sve dobro promešajte i sklonite sa strane.
Za fil: U odvojenu posudu sipajte kašiku instant kafe, zatim jednu kašiku kakao praha, pa kašiku toplog mleka i mešajte dok se ne sjedini i sklonite i to sa strane.
Za fil: U treću posudu sipajte 250 ml slatke pavlake. Dodajte 40 grama šećera u prahu i dobro umutite mikserom dok se fino ne zgusne i ne dobijete čvrst sneg. U to zatim ubacite smesu sa kakao prahom, pa nastavite da mutite.
Ređanje keksa i fila: Umačite u prvu mešavinu (od mleka, kafe i šećera) keksiće jedan po jedan, ali ne predugo da se ne bi raspali, već tek na sekund. Ređajte keks po dnu kalupa za tortu. Zatim namažite preko kremastim filom i poređajte još jedan red umočenog keksa, pa ponovo premažite filom.
Ukrašavanje: Na kraju pomešajte sastojke za dekoraciju, pa kašikom posipajte po površini tortice i pređite čačkalicom da ukrasite.
Stavite u frižider, da najkremastiji kolač koji ste napravili odstoji 3-4 sata i stegne se.
