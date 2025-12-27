Najkremastiji kolač, gotov za 10 minuta: Pravi se od par jeftinih sastojaka, a razgrabe ga za tren!

Obavezno probajte ovaj slatkiš – nećete se pokajati! Najkremastiji kolač razgrabiće vam za tren, čim ga napravite.

Predstavljamo vam najbrži recept za domaću keks tortu koji svima uspeva. Najkremastiji kolač napravićete za desetak minuta. Sastojke uglavnom već imate u svojoj kuhinji.

Slatki desert sa ukusom kafe uvek je sjajan izbor za brzo posluženje uz šoljicu kafe, naročito ako vam za njegovu pripremu ne treba mnogo vremena i sastojaka.

Za ovu kremastu tortu možete upotrebiti bilo koji keks, a možete povećati količinu instant kafe u receptu ako želite da bude „jača“.

Sastojci:

pakovanje keksa po izboru

125 ml toplog mleka + još jedna kašika

2 kašike instant kafe

1 kašika šećera

1 kašika kakao praha

250 ml slatke pavlake

40 grama šećera u prahu

Dekoracija:

1 kašika kristal šećera

1 kašika mleka

1 kašika instant kafe

1 kašika kakao praha

Priprema

Za umakanje keksa: Sipajte 125 ml toplog mleka, 1 kašiku instant kafe i 1 kašiku šećera, pa sve dobro promešajte i sklonite sa strane.

Za fil: U odvojenu posudu sipajte kašiku instant kafe, zatim jednu kašiku kakao praha, pa kašiku toplog mleka i mešajte dok se ne sjedini i sklonite i to sa strane.

Za fil: U treću posudu sipajte 250 ml slatke pavlake. Dodajte 40 grama šećera u prahu i dobro umutite mikserom dok se fino ne zgusne i ne dobijete čvrst sneg. U to zatim ubacite smesu sa kakao prahom, pa nastavite da mutite.

Ređanje keksa i fila: Umačite u prvu mešavinu (od mleka, kafe i šećera) keksiće jedan po jedan, ali ne predugo da se ne bi raspali, već tek na sekund. Ređajte keks po dnu kalupa za tortu. Zatim namažite preko kremastim filom i poređajte još jedan red umočenog keksa, pa ponovo premažite filom.

Ukrašavanje: Na kraju pomešajte sastojke za dekoraciju, pa kašikom posipajte po površini tortice i pređite čačkalicom da ukrasite.

Stavite u frižider, da najkremastiji kolač koji ste napravili odstoji 3-4 sata i stegne se.

