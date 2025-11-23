Najlakši kolač od 3 sastojka – sočan, jeftin i nestaje brže nego što se pravi

Najlakši kolač od 3 sastojka – sočan, jeftin i domaći. Brzo se pravi, a nestaje brže nego što se ispeče, savršen uz kafu.

Kad se prijede nešto slatko, a u kuhinji imate samo osnovne sastojke – ne paničite. Ovaj recept za najlakši kolač od 3 sastojka je spas u poslednjem trenutku. Sočan, mirisan, domaći, a toliko jednostavan da ga možete napraviti i zatvorenih očiju.

Nema ni filova ni komplikacija, samo čista radost u svakom zalogaju. Idealno kad vam dolaze nenajavljeni gosti, kad deca traže nešto „na brzinu“, ili kad vam treba utešan zalogaj uz kafu. I što je najbolje – uspeva baš svakome.

Ovaj kolač ne traži ni vaganje ni planiranje. Sve se meri „od oka“, a rezultat je uvek isti – miris koji ispuni kuću i ukus koji vraća osmeh. Pravi se iz potrebe, a jede iz zadovoljstva.

Za najlakši kolač na svetu potrebno vam je:

4 jaja

200 g šećera

200 g mlevenih oraha

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok masa ne postane penasta. Dodajte mlevene orahe, sjedinite, sipajte u podmazan pleh i pecite na 180°C oko 25 minuta. Kolač će dobiti zlatnu koricu, a unutra ostati mekan i pun ukusa.

Kako da prilagodiš recept

Umesto oraha možete koristiti mleveni keks, lešnike ili bademe.

Dodajte kašiku kakaa za čokoladnu verziju.

Pospite šećerom u prahu ili prelijte domaćim džemom.

Odličan uz kafu, ali i kao doručak uz jogurt.

Najčešća pitanja o najlakšem kolaču od 3 sastojka:

Mogu li da dodam brašno?

– Nije potrebno, ali možete dodati kašiku za čvršću strukturu.

Koliko dugo može da stoji?

– Do 3 dana u zatvorenoj kutiji, ali retko preživi prvi dan.

Da li se može zamrznuti?

– Može, ali je najlepši svež.

Može li bez šećera?

– Da, koristite med, steviju ili kokosov šećer.

Ako vam treba recept koji ne traži ni vreme ni veštine, a daje maksimum užitka, najlakši kolač od 3 sastojka je pravi izbor. Bez filova, bez komplikacija – samo čista domaća radost u svakom zalogaju. Probajte ga već danas i osetite koliko jednostavno može biti savršeno.

