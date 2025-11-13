Najlepša jesenja poslastica: Recept za cimet rolnice koje se tope u ustima

Najjednostavniji i najbolji recept za mekane cimet rolnice koje se tope u ustima. Omiljena jesenja poslastica koju obožavaju svi.

Miris cimeta koji se širi kuhinjom dok se rolnice peku u rerni ima moć da probudi i najlepše uspomene. Mekane, tople i pune slatkog fila, cimet rolnice su desert koji se ne jede – već doživljava. Kada ih izvadite iz rerne, njihova zlatna korica i kremasti preliv obećavaju zalogaj koji se topi u ustima i ostavlja osećaj čistog zadovoljstva. Upravo zato ovaj recept nije samo način da napravite kolač, već mali ritual koji pretvara običan dan u poseban trenutak.

Evo proverenog recepta za najmekše i najslađe cimet rolnice koje će nestati u trenutku!

Za testo vam je potrebno:

500 g običnog brašna

250 ml mleka (mlakog)

80 g putera (otopljenog)

2 jaja

60 g šećera

1 kvasac (svež ili suv – 7 g)

prstohvat soli

Fil:

100 g putera (omekšalog)

150 g smeđeg šećera

2 kašike cimeta

Glazura:

100 g krem sira

50 g putera (omekšalog)

100 g šećera u prahu

1 kašičica vanilin šećera

Priprema:

Rastopiti kvasac sa kašikom šećera u mlakom mleku i ostaviti 10 minuta da se aktivira.

U velikoj posudi pomešati brašno, šećer i so.

Dodati jaja, otopljeni puter i narasli kvasac. Umesiti meko testo (po potrebi dodati malo brašna ili mleka).

Pokriti i ostaviti da naraste 1 sat.

Za fil, pomešati omekšali puter, šećer i cimet u posudi dok se ne dobije pasta.

Kada testo naraste, razvaljati ga u pravougaonik debljine oko 1 cm.

Premazati filom i čvrsto uviti u rolnu. Iseći na 12–14 jednakih delova i staviti u podmazan kalup.

Pokriti i ostaviti da naraste još 30 minuta.

Peći u zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Umutiti krem sir, puter, šećer u prahu i vanilin šećer. Cimet rolnice premazati glazurom još tople rolnice i poslužiti.

