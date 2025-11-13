Najlepša jesenja poslastica: Recept za cimet rolnice koje se tope u ustima

Miris cimeta koji se širi kuhinjom dok se rolnice peku u rerni ima moć da probudi i najlepše uspomene. Mekane, tople i pune slatkog fila, cimet rolnice su desert koji se ne jede – već doživljava. Kada ih izvadite iz rerne, njihova zlatna korica i kremasti preliv obećavaju zalogaj koji se topi u ustima i ostavlja osećaj čistog zadovoljstva. Upravo zato ovaj recept nije samo način da napravite kolač, već mali ritual koji pretvara običan dan u poseban trenutak.
Evo proverenog recepta za najmekše i najslađe cimet rolnice koje će nestati u trenutku!
Za testo vam je potrebno:
500 g običnog brašna
250 ml mleka (mlakog)
80 g putera (otopljenog)
2 jaja
60 g šećera
1 kvasac (svež ili suv – 7 g)
prstohvat soli
Fil:
100 g putera (omekšalog)
150 g smeđeg šećera
2 kašike cimeta
Glazura:
100 g krem sira
50 g putera (omekšalog)
100 g šećera u prahu
1 kašičica vanilin šećera
Priprema:
Rastopiti kvasac sa kašikom šećera u mlakom mleku i ostaviti 10 minuta da se aktivira.
U velikoj posudi pomešati brašno, šećer i so.
Dodati jaja, otopljeni puter i narasli kvasac. Umesiti meko testo (po potrebi dodati malo brašna ili mleka).
Pokriti i ostaviti da naraste 1 sat.
Za fil, pomešati omekšali puter, šećer i cimet u posudi dok se ne dobije pasta.
Kada testo naraste, razvaljati ga u pravougaonik debljine oko 1 cm.
Premazati filom i čvrsto uviti u rolnu. Iseći na 12–14 jednakih delova i staviti u podmazan kalup.
Pokriti i ostaviti da naraste još 30 minuta.
Peći u zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Umutiti krem sir, puter, šećer u prahu i vanilin šećer. Cimet rolnice premazati glazurom još tople rolnice i poslužiti.
