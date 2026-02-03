Najlepša oblanda ikada: Recept je lak da lakši ne može biti, obara s nogu, a ukus će vas oduševiti

Sigurni smo da će ovo biti najlepša oblanda koju ste ikada napravili! Sprema se za tren, a ukus će vas oboriti s nogu.

Najlepša oblanda gotova za samo 15 minuta! Fil sa orasima i čokoladom je savršen, a kolač je lepši što duže stoji. Recept lak da lakši ne može biti. Brza priprema, bez greške.

Na našim prostorima oblanda je jedan od omiljenih poslastica. Lako se pravi, nije potrebno izdvojiti mnogo vremena u kuhinji, a ukus je uvek garancija uspeha. Ukoliko želite da na brzinu napravite oblandu koja će biti lepša što duže stoji, isprobajte proveren recept sa čokoladom, keksom i orasima.

Sastojci:

400 g šećera

300 ml vode

300 g mlevenih oraha

200 g mlevenog keksa

250 g margarina

100 g čokolade

veće pakovanje oblandi

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i šećer, pa kad počne da peni skinite sa ringle, dodajte margarin i energično izmešajte. Dok je smesa još topla spustite čokoladu, a onda i mlevene orahe i keks. Sve još jednom dobro izmešajte da se sastojci sjedine.

Pripremljenim filom namažite oblande, a preko poslednjeg lista stavite neki teži premet i ostavite da tako odstoji preko noći. Ujutro isecite i služite.

Oblanda za svačiji džep: Kako uštedeti na sastojcima?

Osim što je jednostavna za pripremu, ova najlepša oblanda je izuzetno popularna jer spada u kategoriju jeftinih kolača. Ukoliko želite da dodatno smanjite troškove, isprobajte sledeće trikove bez žrtvovanja ukusa:

Zamenite orahe kikirikijem: Ako su orasi preskupi, možete ih delimično ili potpuno zameniti mlevenim pečenim kikirikijem. Kikiriki daje sličnu orašastu aromu i teksturu, a znatno je jeftiniji.

Margarin vs. maslac: Iako maslac daje bogatiji ukus, u receptima gde fil sadrži mnogo šećera i čokolade, jeftiniji margarin će savršeno poslužiti i smanjiti cenu.

Keks umesto oraha: U slučaju da su orasi preskupi, povećajte količinu mlevenog keksa za 50 grama – keks će popuniti masu i oblanda će i dalje biti čvrsta, samo malo manje intenzivnog orašastog ukusa.

Kada zagrizete ovu oblandu, osetićete nostalgiju: hrskavi list i bogat fil sa čokoladom, orasima i keksom vratiće vas direktno u detinjstvo.

Zato je ovo idealan izbor za svaki praznik – jednostavan, ekonomičan i nezaboravan.

Pripremite je preko noći, ujutru isecite savršene kocke i pripremite se da delite recept!

