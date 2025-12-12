Najlepša oblanda koju ćete ikada napraviti: Recept je lak da lakši ne može biti, a ukus će vas oduševiti

Najlepša oblanda za 15 minuta! Fil sa orasima i čokoladom je savršen, a kolač je lepši što duže stoji. Recept lak da lakši ne može biti.

Ovo je najlepša oblanda – prosto obara s nogu! Fil sa čokoladom i orasima je toliko dobar da će svi tražiti recept. Brza priprema, bez greške.

Na našim prostorima oblanda je jedan od omiljenih kolača. Lako se pravi, nije potrebno izdvojiti mnogo vremena u kuhinji, a ukus je uvek garancija uspeha. Ukoliko želite da na brzinu napravite oblandu koja će biti lepša što duže stoji, isprobajte proveren recept sa čokoladom, keksom i orasima.

Sigurni smo da će ovo biti najlepša oblanda koju ste ikada napravili!

Sastojci:

400 g šećera

300 ml vode

300 g mlevenih oraha

200 g mlevenog keksa

250 g margarina

100 g čokolade

veće pakovanje oblandi

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i šećer, pa kad počne da peni skinite sa ringle, dodajte margarin i energično izmešajte. Dok je smesa još topla spustite čokoladu, a onda i mlevene orahe i keks. Sve još jednom dobro izmešajte da se sastojci sjedine.

Pripremljenim filom namažite oblande, a preko poslednjeg lista stavite neki teži premet i ostavite da tako odstoji preko noći. Ujutro isecite i služite.

Oblanda za svačiji džep: Kako uštedeti na sastojcima?

Osim što je jednostavna za pripremu, ova najlepša oblanda je izuzetno popularna jer spada u kategoriju jeftinih kolača. Ukoliko želite da dodatno smanjite troškove, isprobajte sledeće trikove bez žrtvovanja ukusa:

Zamenite orahe kikirikijem: Ako su orasi preskupi, možete ih delimično ili potpuno zameniti mlevenim pečenim kikirikijem. Kikiriki daje sličnu orašastu aromu i teksturu, a znatno je jeftiniji.

Margarin vs. maslac: Iako maslac daje bogatiji ukus, u receptima gde fil sadrži mnogo šećera i čokolade, jeftiniji margarin će savršeno poslužiti i smanjiti cenu.

Keks umesto oraha: U slučaju da su orasi preskupi, povećajte količinu mlevenog keksa za 50 grama – keks će popuniti masu i oblanda će i dalje biti čvrsta, samo malo manje intenzivnog orašastog ukusa.

Kada zagrizete ovu oblandu, osetićete nostalgiju: hrskavi list i bogat fil sa čokoladom, orasima i keksom vratiće vas direktno u detinjstvo.

Zato je ovo idealan izbor za svaki praznik – jednostavan, ekonomičan i nezaboravan. Pripremite je preko noći, ujutru isecite savršene kocke i pripremite se da delite recept!

