Najlepša posna torta za Nikoljdan: Toliko sočna i bogata, a pravi se za tren

Puna arome! Ovo je najtraženija posna torta za Nikoljdan. Toliko je sočna i bogata, da nećete verovati da je bez jaja i mleka.

Svi traže recept! Ova posna torta za Nikoljdan je najhvaljenija na slavama. Jednostavna, a ukus je čaroban!

Postoje recepti koji se prenose usmeno, iz kuće u kuću, i koji svake godine iznova potvrđuju zašto su postali omiljeni. Upravo takva je posna torta za Nikoljdan, desert koji spaja starinsku tradiciju i savremenu kuhinjsku praktičnost. Iako pripremljena bez jaja, mleka i maslaca, ova torta uspeva da bude izuzetno bogata, slojevita i raskošna. Svaki zalogaj donosi toplinu slavske trpeze, a kombinacija oraha, čokolade bez mleka i suvog voća daje joj punoću koju retko koja posna poslastica može da dostigne.

Ova torta nije samo desert. To je simbol domaćinske trpeze, posebno za sve one koji slave Svetog Nikolu. Priprema je jednostavna i ne zahteva dug boravak u kuhinji, a rezultat izgleda poput nečega što biste očekivali da vidite u staroj kuvarici naših baka. Dan ranije napravljena, još je bolja, jer se ukusi potpuno povežu i kora upije bogati, mirisni fil.

Dekoracija je minimalna, ali efektna. Kokos, orašasti plodovi ili suvo voće daju svečani izgled, a domaćici ostavljaju slobodu da tortu u sekundi pretvori u vizuelni ukras slavske trpeze.

Recept za posnu tortu za Nikoljdan

Sastojci za kore:

300 g mlevenih oraha

200 g brašna

200 g šećera

1 prašak za pecivo

200 ml gazirane mineralne vode

100 ml ulja

Sastojci za fil:

500 ml sojinog ili bademovog mleka

5 kašika gustina

200 g šećera

100 g crne čokolade bez mleka

100 g mlevenih oraha

100 g suvog grožđa ili seckanih urmi

Priprema:

Umutite mineralnu vodu, ulje i šećer, pa dodajte brašno, prašak za pecivo i orahe. Smesu dobro promešajte da bude ujednačena. Podelite je na tri dela i ispecite tri korice. Kore su tanke, mekane i upijaju fil savršeno, pa torta ostaje sočna čak i nakon nekoliko dana.

Zagrejte biljno mleko, dodajte gustin i šećer pa kuvajte dok se smesa ne zgusne. Dok je još vrela, umešajte crnu čokoladu bez mleka da se potpuno istopi. Dodajte orahe i suvo grožđe ili urme. Fil postaje gust, kremast i izrazito aromatičan.

Položite prvu koricu i premažite je toplim filom. Stavite drugu koricu pa ponovite postupak. Završite trećom koricom i premažite tortu ostatkom fila sa svih strana.

Ukrasite po želji: kokosom, orasima, suvim voćem ili tankim slojem otopljene crne čokolade bez mleka.

Najbolje je da torta odstoji preko noći. Sutradan je savršeno mekana, kompaktna i puna ukusa.

Praktični saveti i zamene

Umesto suvog grožđa možete staviti brusnice ili sitno seckane smokve.

Za laganiju verziju dodajte tanki sloj voćnog fila od malina ili višanja.

Ako žurite, možete koristiti i gotove posne kore za torte.

Dekoracija od kokosa ili badema daće torti svečan izgled bez dodatnog truda.

Nikoljdan je praznik okupljanja, topline i porodičnog slavlja. Ova posna torta za Nikoljdan donosi upravo to. Dokazuje da i u postu trpeza može biti prepuna ukusa, mirisa i raskoši. Ako želite desert koji će se pamtiti, a priprema vam neće oduzeti previše vremena, ova bogata torta biće pun pogodak.

Spremite ovu posnu tortu dan ranije – garantujemo da će biti još bolja i sočnija!

(Krstarica/Ona)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com