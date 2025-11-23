Najlepši starinski rolat iz bakine sveske – fil kremast i sutradan, topi se u ustima i vraća u detinjstvo

Isprobajte najlepši starinski rolat iz bakine sveske – jednostavan recept sa kremastim filom koji sutradan postaje još mekši.

Miris pečenog biskvita i toplog mleka vraća nas u vreme kada su kolači bili jednostavni, a nezaboravni. Upravo takav je najlepši starinski rolat iz bakine sveske – kolač koji se lako pravi, a sutradan postaje još lepši jer se fil sjedini i topi u ustima.

Recept za starinski rolat

Za koru:

5 jaja

5 kašika šećera

5 kašika brašna

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

Priprema kore:

1. Umutiti belanca u čvrst sneg.

2. Dodati šećer i nastaviti mućenje.

3. Umešati žumanca jedno po jedno.

4. Dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo.

5. Sipati smesu u pleh obložen papirom za pečenje.

6. Peći na 180°C oko 10 minuta.

Za fil:

500 ml mleka

3 kašike brašna ili pudinga od vanile

150 g šećera

100 g putera

1 vanilin šećer

Priprema fila:

U mleku skuvati brašno ili puding sa šećerom.

Ohladiti i dodati umućen puter.

Dodati vanilin šećer i dobro sjediniti.

Kako pravilno urolati i filovati

Toplu koru urolajte kao da čuvate miris doma u svakom sloju. Kad se ohladi, razvijte je i premažite bogatim filom. Dodajte tanak sloj džema – kajsija za sunčanu notu, malina za blagu kiselinu. Urolajte pažljivo, umotajte u papir ili foliju, i ostavite da prenoći. Ujutru, dok se kafa kuva, rolat je spreman – mekan, mirisan, topi se u ustima.

Mali trikovi iz kuhinje

– Za bogatiji ukus dodajte mlevene orahe ili kakao u fil.

– Umesto klasičnog fila, probajte sa kokosom i belom čokoladom.

– Za laganiju verziju koristite puding od vanile ili čokolade.

Najčešća pitanja

Kako da rolat ne pukne?

Urolajte koru dok je mlaka.

Koliko dugo traje?

Najlepši je sutradan, a može da stoji 3–4 dana u frižideru.

Može li da se zamrzne?

Da, isečen na šnite i dobro umotan.

Najlepši starinski rolat iz bakine sveske nije samo recept – to je uspomena na detinjstvo i toplinu doma. Svaki zalogaj vraća miris kuhinje u kojoj se smeh mešao sa mirisom svežeg testa, a fil ostajao kremast i sutradan, kao da je tek napravljen. Jednostavan, praktičan i uvek uspešan, ovaj kolač donosi osmeh na lice i budi sećanja na prošla vremena koja greju srce.

