Najlepši starinski rolat iz bakine sveske – fil kremast i sutradan, topi se u ustima i vraća u detinjstvo

Miris pečenog biskvita i toplog mleka vraća nas u vreme kada su kolači bili jednostavni, a nezaboravni. Upravo takav je najlepši starinski rolat iz bakine sveske – kolač koji se lako pravi, a sutradan postaje još lepši jer se fil sjedini i topi u ustima.
Recept za starinski rolat
Za koru:
- 5 jaja
- 5 kašika šećera
- 5 kašika brašna
- 1 prašak za pecivo
- prstohvat soli
Priprema kore:
1. Umutiti belanca u čvrst sneg.
2. Dodati šećer i nastaviti mućenje.
3. Umešati žumanca jedno po jedno.
4. Dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo.
5. Sipati smesu u pleh obložen papirom za pečenje.
6. Peći na 180°C oko 10 minuta.
Za fil:
- 500 ml mleka
- 3 kašike brašna ili pudinga od vanile
- 150 g šećera
- 100 g putera
- 1 vanilin šećer
Priprema fila:
- U mleku skuvati brašno ili puding sa šećerom.
- Ohladiti i dodati umućen puter.
- Dodati vanilin šećer i dobro sjediniti.
Kako pravilno urolati i filovati
Toplu koru urolajte kao da čuvate miris doma u svakom sloju. Kad se ohladi, razvijte je i premažite bogatim filom. Dodajte tanak sloj džema – kajsija za sunčanu notu, malina za blagu kiselinu. Urolajte pažljivo, umotajte u papir ili foliju, i ostavite da prenoći. Ujutru, dok se kafa kuva, rolat je spreman – mekan, mirisan, topi se u ustima.
Mali trikovi iz kuhinje
– Za bogatiji ukus dodajte mlevene orahe ili kakao u fil.
– Umesto klasičnog fila, probajte sa kokosom i belom čokoladom.
– Za laganiju verziju koristite puding od vanile ili čokolade.
Najčešća pitanja
Kako da rolat ne pukne?
- Urolajte koru dok je mlaka.
Koliko dugo traje?
- Najlepši je sutradan, a može da stoji 3–4 dana u frižideru.
Može li da se zamrzne?
- Da, isečen na šnite i dobro umotan.
Najlepši starinski rolat iz bakine sveske nije samo recept – to je uspomena na detinjstvo i toplinu doma. Svaki zalogaj vraća miris kuhinje u kojoj se smeh mešao sa mirisom svežeg testa, a fil ostajao kremast i sutradan, kao da je tek napravljen. Jednostavan, praktičan i uvek uspešan, ovaj kolač donosi osmeh na lice i budi sećanja na prošla vremena koja greju srce.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com