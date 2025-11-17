Najlon torta koju svi pamte: Šareni slojevi i kremasta tekstura čine je neodoljivim izborom za prazničnu trpezu

Napravite omiljenu Najlon tortu i vratite se u detinjstvo. Neodoljivo kremasta i šarena – idealan recept za praznike i slave!

Postoje torte koje su samo desert, a postoje i one koje su uspomena. Najlon torta je upravo to! Nije komplikovana, a rezultat je uvek spektakularan i najšareniji gost na prazničnoj trpezi.

Malo koja torta je uspela da se zadrži na listi omiljenih slava i praznika kao što je to Najlon torta. Njeno ime je neobično, ali njena slava je zaslužena. Možda je pamte i kao „Šarena torta“ ili „Tortu sa žele bombonama“, ali suština je ista: kremasti slojevi koji se tope u ustima i šareni dodaci koji je čine savršeno vizuelno privlačnom.

Ako želite da na prazničnu trpezu donesete desert koji će svi primetiti i o kojem će se pričati, vreme je da se vratite ovom proverenom receptu. Priprema je jednostavna, a efekat je neodoljiv.

Sastojci (za pleh dimenzija 30×20 cm):

Za koru:

5 belanaca

5 kašika šećera

5 kašika brašna

½ kesice praška za pecivo

Za fil:

5 žumanaca

10 kašika šećera

1 litar mleka

3 pudinga od vanile

250 g margarina ili maslaca

Plus za boju: 200 g žele bombona (izrezanih na komadiće)

Priprema: Sve tajne savršenih slojeva

Kora: Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa lagano umešajte brašno i prašak za pecivo. Pecite u plehu na 180°C oko 15-20 minuta. Kada se ohladi, isecite je na tri jednake trake (ovo je tajna šarenih slojeva!).

Fil: Umutite žumanca sa šećerom. Puding razmutite u malo mleka, pa sve zajedno dodajte u preostalo mleko i skuvajte gust krem. Ostavite da se potpuno ohladi, pa u hladan fil umutite omekšali margarin/maslac.

Filovanje: Otopite margarin i podelite fil na tri dela. U svaki deo dodajte žele bombone. Svaku traku kore premažite delom fila. Ostavite u frižideru da se stegne.

Kako da se slojevi ne mešaju?

Najveća dilema kod Najlon torte su uredni i čisti slojevi. Iako se čini da je to nauka, postoji jednostavan trik koji su koristile naše bake:

Pravilo temperature: Svaki sledeći sloj smete staviti tek kada je prethodni sloj potpuno rashlađen i stegnut. Ne sme biti ni mlak!

Svaki sledeći sloj smete staviti tek kada je prethodni sloj potpuno rashlađen i stegnut. Ne sme biti ni mlak! Ključ u ulju: Kalup za tortu, pre nego što sipate prvi sloj, obložite providnom folijom ili unutrašnje zidove vrlo lagano premažite sa malom količinom ulja bez mirisa. Ovo će osigurati da se torta savršeno odvoji, a da se slojevi ne pokidaju prilikom vađenja i sečenja.

Kada iznesete ovu tortu na sto, pripremite se za komentare i traženje recepta. Najlon torta je više od deserta – to je tradicija koja se prenosi.

Prijatno i neka Vam praznična trpeza bude najslađa! Podelite recept sa onima koji se sećaju ovog slatkog remek-dela!

