Najmekši i najsočniji čupavci sa kokosom: Recept koji će vas osvojiti na prvi zalogaj, gotovi za samo 30 minuta!

Svi ih pamtimo dok smo bili mali.

Skoro ništa nije kao miris starinskih čupavaca koji se širi kroz kuhinju, podsećajući nas na tople domaće kolače iz našeg detinjstva. Ovi sočni kokos kolači su prava poslastica koja će vas oduševiti – a najbolje od svega, gotovi su za samo 30 minuta!

Kada pomislimo na kolače koji se tope u ustima, čupavci su uvek na vrhu liste. Ova tradicionalna poslastica je omiljena među srpskim domaćicama već decenijama, a sada vam otkrivamo savršen recept koji će vam omogućiti da napravite najukusnije čupavce.

Sa mešavinom kokosa i čokolade, ovi kolači će vam vratiti osmeh na lice i podsetiti vas na nezaboravne ukuse iz detinjstva.

Sastojci:

Biskvit:

– 16 kašika brašna

– 10 kašika šećera

– 13 kašika ulja

– 1 prašak za pecivo

– 3 jajeta

– 100 ml mleka

Preliv:

– 100 g kokosa

– 150 g čokolade

– 150 g šećera

– 150 ml mleka

– 150 g margarina

Priprema:

U posudu umutite belanca, i polako dodajte šećer, kašiku po kašiku.Potom dodajte žumanca, jedno po jedno, muteći sve vreme, a zatim dodajte i mleko. Muteći sve vreme, u smesu dodajte brašno i prašak za pecivo. Dobijenu smesu sipajte u četvrtasti pleh, i pecite oko 25 minuta u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Kada se bisvkit ispeče, ostavite da se ohladi pre nego ga sečete na kocke. Mleko i margarin stavite na tihu vatru, a kad se margarin u potpunosti otopi, dodajte šećer i čokoladu i nastavite sa mešanjem.

Kada se čokolada ohladi, dobijene kocke umačite u čokoladu, a potom ih poalko valjajte u kokos.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

